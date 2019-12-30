



Экспериментальная лаборатория C-Lab компании Samsung представила технологию SelfieType — с её помощью можно использовать фронтальную камеру для набора текста на любой горизонтальной поверхности.



Технология SelfieType не требует дополнительных устройств, достаточно лишь стола. Фронтальная камера анализирует движения пальцев, регистрирует нажатия и преобразовывает их в набор символов на QWERTY-клавиатуре. По словам разработчиков, SelfieType легко адаптируется под различные устройства, в том числе смартфоны и планшеты.



C-Lab предоставит подробности о работе технологии SelfieType в начале января на выставке CES в Лас-Вегасе. Там же будут показаны другие проекты этой лаборатории, в том числе:



Hyler — умный текстовыделитель, который оцифровывает выделенный текст в бумажных документах и переносит его в приложение.

Becon — прибор и приложение для анализа поверхности головы и подбора подходящего лечения.

SunnySide — наоконный генератор искусственного солнечного света.

Ultra V — датчик и сервис для контроля уровня ультрафиолета в помещении.

S-Ray — направленная акустика для ношения на шее или крепления к одежде. Звук из таких динамиков слышен только пользователю и не беспокоит окружающих. Эти гаджеты позволяют избежать болезненного воздействия на уши, которое создают наушники, и не заглушают окружающие звуки.

Relúmĭno — VR-гарнитура, созданная для людей с плохим зрением. Она работает совместно со смартфоном, который обрабатывает изображение, оптимизирует его под особенности зрения конкретного человека и передаёт на экран гарнитуры.

GoBreath — фитнес-трекер для людей, которые недавно перенесли операцию и восстанавливают здоровье с помощью физических упражнений. Он следит за дыханием и позволяет предотвратить излишнюю нагрузку на лёгкие.

Ранее лаборатория C-Lab продемонстрировала на выставке CES несколько экспериментальных проектов:





