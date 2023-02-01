Samsung представила флагманские ноутбуки Galaxy Book 3 Pro и Galaxy Book 3 Ultra

Фархад

Galaxy Book 3 Pro

Вслед за смартфонами Samsung анонсировала новые ноутбуки Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 и Galaxy Book 3 Ultra. Собрали всё самое интересное об этих устройствах.

Galaxy Book 3 Pro доступен в двух версиях — с 14- и 16-дюймовым AMOLED-экраном, а Galaxy Book 3 Pro 360 только в одной — с 16-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением WQXGA+ и частотой обновления 120 Гц. Обе модели доступны с процессорами Intel Core i5-1340P или Core i7-1360P (13-е поколение) со встроенной графикой Iris Xe, 8/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и NVMe-накопителем на 256/512/1024 ГБ.

Galaxy Book 3 Pro

На корпусе расположены порты USB-C, USB-A, HDMI, слот для карт microSD и 3,5-мм мини-джек. Среди прочих особенностей — два динамика AKG мощностью 5 Вт с поддержкой Dolby Atmos, веб-камера 1080p, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также батарея на 76 Вт•ч (63 Вт•ч в 14-дюймовой модели). Кроме того, благодаря специальному шарниру, Galaxy Book 3 Pro 360 можно раскладывать на 360 градусов и использовать в качестве планшета с поддержкой стилуса S Pen.

Цены на Galaxy Book 3 Pro стартуют с 1700 евро, а базовый Galaxy Book 3 Pro 360 обойдётся в 1800 евро.

Galaxy Book 3 Ultra

Samsung Galaxy Book 3 Ultra представляет собой флагманский ноутбук премиум-класса с мощнейшим процессором, дискретной графикой и ярким экраном.

Гаджет предлагает 16-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Intel Core i7-13700H или Core i9-13900H (13-е поколение), до 32 ГБ памяти LPDDR5, NVMe-накопитель ёмкостью 1 ТБ и видеокарту Nvidia RTX 4050/RTX 4070 (8 ГБ GDDR6). Эту модель вполне можно использовать в качестве рабочей станции для монтажа видео или для игр. Набор портов идентичен ноутбукам Galaxy Book 3 Pro.

Galaxy Book 3 Ultra

Кроме того, Galaxy Book 3 Ultra получил стереодинамики AKG мощностью 5 Вт с поддержкой Dolby Atmos, веб-камеру 1080p, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также батарею на 76 Вт•ч и зарядное устройство мощностью 100 Вт.

Цены на Galaxy Book 3 Ultra стартуют с 2800 евро. Все представленные ноутбуки поступят в продажу в США, Европе и других странах до конца февраля.

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Комментарии

–40
NYX
Вангую щас курятник взорвется, что это херня и лучше "макпук взят за такийе динжища".
час назад в 23:53
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