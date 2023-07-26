Samsung представила Galaxy Z Fold5. Это самый скучный апдейт с момента выхода складных смартфонов

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Сегодня, 26 июля, компания Samsung провела масштабный ивент Galaxy Unpacked в Сеуле, в рамках которого состоялся анонс нового флагманского смартфона с гибким экраном Galaxy Z Fold5. Судя по всему, бренд страдает от нехватки идей.Внешне новинка практически не отличается от прошлогодней модели Galaxy Z Fold4. Возможно, именно поэтому Samsung в промо-материалах сравнивает Galaxy Z Fold5 с Galaxy Z Fold3.Единственным существенным отличием стал обновлённый шарнир, который не оставляет зазора в сложенном положении. Для сравнения в конкурентных устройствах от Oppo, Huawei, Honor и Xiaomi уже давно используются такие шарниры.Samsung Galaxy Z Fold5 получил складной 7,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2176x1812 пикселей и частотой обновления 1-120 Гц. Снаружи расположен дополнительный 6,2-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления 48-120 Гц и разрешением 2316x904 пикселей.За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, который дебютировал в серии Galaxy S23 ещё в начале года. На выбор доступны конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ/ 1 ТБ встроенной памяти.Как и в предыдущем «Фолде», тут установлены три камеры на задней панели: основная на 50 Мп, сверхширик на 12 Мп и телефото на 10 Мп. Кроме того, в девайсе предусмотрены две фронтальные камеры: подэкранная внутри на 4 Мп и основная на 10 Мп.Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4400 мАч. В смартфоне есть быстрая проводная зарядка до 25 Вт, беспроводная до 15 Вт и беспроводная реверсивная мощностью 4,5 Вт, чтобы подпитать наушники или смарт-часы.Среди прочих особенностей — модули NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, влагозащита IPX8 и порт USB-C 3.2. Новинка доступна в трёх цветах: Phantom Black, Cream и Icy Blue.Официальные продажи Samsung Galaxy Z Fold5 стартуют уже с 11 августа по цене от $1799 за версию на 12/256 ГБ.