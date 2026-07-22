Samsung представила новую серию Galaxy Z Fold8, а также умные часы Galaxy Watch9 и Watch Ultra2

Смартфоны

Samsung Galaxy Z Fold8

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Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

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Samsung Galaxy Z Flip8

Характеристики

Умные часы

Samsung Galaxy Watch Ultra2

Характеристики

Samsung Galaxy Watch9

Характеристики

Компания Samsung официально анонсировала масштабное пополнение своей мобильной экосистемы, представив складные смартфоны серии Galaxy Z и смарт-часы серии Galaxy Watch. Главным акцентом презентации стала глубокая интеграция искусственного интеллекта Galaxy AI и новый форм-фактор складных смартфонов.Смартфон Galaxy Z Fold8 спроектирован как универсальный гаджет для пользователей, ориентированных на постоянный просмотр контента, чтение, игры и работу в дороге. С весом всего 201 грамм эта модель стала самой легкой за всю историю линейки Fold.Инженеры существенно переработали эргономику дисплеев. Внешний экран с диагональю 5,5 дюйма получил соотношение сторон 10:16. В закрытом состоянии смартфон ощущается как удобный классический телефон для переписки, навигации и соцсетей. В открытом виде основной 7,6-дюймовый экран с соотношением сторон 4:3 идеален для чтения электронных книг, работы со сложными документами и игр.Яркость основного дисплея достигает 3000 нит, а специальное антибликовое покрытие сохраняет чёткость картинки под палящим солнцем. Механизм шарнира был переработан — процесс раскрытия устройства стал более плавным и легким. Кроме того, новая технология Гибкий Титан использует элементы титана в структуре дисплея, с помощью чего удалось сделать складные устройства тоньше без ущерба для их прочности.Модель оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором емкостью 4800 мА·ч. Проводная зарядка мощностью 45 Вт позволяет пополнить батарею до 63% за полчаса. Камера смартфона включает главный модуль на 50 МП с оптической стабилизацией и ультраширокоугольный датчик на 50 МП. Для блогеров добавили режим «Двойной записи», позволяющий параллельно снимать видео на основную и фронтальную камеры. Интеллектуальная функция «Автоцентрирование» самостоятельно кадрирует объекты на видео.основной — 7.6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1848×2448, 1–120 Гц; внешний — 5.5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1248×1972, 1–120 Гц, до 3000 нитQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.12/16 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.основная — 50 МП (F1.8, OIS) + ультраширокоугольная 50 МП (F1.9); фронтальная — 10 МП (внешняя) и 10 МП (внутренняя)4800 мАч; Зарядка: проводная 45 Вт (до 63% за 30 мин), беспроводная 20 Вт, реверсивнаяIP48Android 17 с интерфейсом One UI 9: в сложенном виде — 81.9 × 123.9 × 9.7 мм; в раскрытом виде — 161.4 × 123.9 × 4.5 мм; вес — 201 г.Модель Galaxy Z Fold8 Ultra стала первым устройством складной линейки, получившая статус Ultra, что означает максимальный набор флагманских функций и характеристик. Главное достижение инженеров в этой модели — рекордное уменьшение толщины корпуса: в разложенном виде смартфон имеет толщину всего 4,1 мм, а в сложенном — 8,9 мм, при весе 215 граммов, что делает его крайне удобным для использования одной рукой.Основной 8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и оснащен технологией Vision Booster. Внешний 6,5-дюймовый дисплей предлагает классическое соотношение сторон для комфортной работы в закрытом виде.За производительность отвечает специализированный 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, работающий в связке с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Для охлаждения начинки объем графита в теплоотводящей системе увеличили на 7%. Фотографические возможности возглавляет основной сенсор на 200 МП с поддержкой съемки 8K HDR и кодека APV, ультраширокоугольный модуль на 50 МП с поддержкой макросъемки и 10 МП телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Встроенный двойной аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, за счет чего заряжается до 67% за 30 минут.Устройство работает на базе Android 17 и One UI 9, где ИИ-функции Gemini Intelligence адаптированы для взаимодействия с большими экранами и работы в режиме многозадачности с поддержкой русского языка.основной — 8 дюймов, Dynamic AMOLED 2X, 2504×2256, 1–120 Гц; внешний — 6.5 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1080×2520, 1–120 ГцQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyоперативная — 12/16 ГБ; накопитель — 256/512 ГБ или 1 ТБосновная — 200 МП (f1.7, OIS) + eльтраширокоугольная 50 МП (а1.9) + Телеобъектив 10 МП (f2.4, OIS, 3x); фронтальная — 10 МП (внешняя) и 10 МП (внутренняя)5000 мА·ч; проводная зарядка — 45 Вт, беспроводная — 20 Вт, реверсивная Wireless PowerShareIP48Android 17, One UI 9в сложенном виде — 72.8 × 158.4 × 8.9 мм; в раскрытом виде — 143.2 × 158.4 × 4.1 мм; вес — 215 г.Компактный складной смартфон Galaxy Z Flip8 в формате «раскладушки» ориентирован на тех, кто стремится к максимальной мобильности, удобству селфи-съемки и быстрой коммуникации. При толщине 6,1 мм в раскрытом виде и весе 180 граммов, это самый изящный и легкий смартфон серии.Главным обновлением стал внешний дисплей FlexWindow с диагональю 4,1 дюйма и частотой обновления до 120 Гц. Экраном можно пользоваться полноценно без необходимости раскладывать телефон: запускать виджеты, просматривать дайджест «Мой день» с умными подсказками, взаимодействовать с ИИ Gemini через боковую кнопку или голосовые команды. Основной внутренний экран равен 6,9 дюйма.Особый упор сделан на фото и видеосъемку с режимом FlexCam. Внешний экран выступает в качестве видоискателя, а сложенный под углом смартфон можно ставить на стол как штатив. Основная 50-мегапиксельная камера с алгоритмами ProVisual выдает реалистичные портреты. Для динамичных съемок предусмотрена функция «Суперстабилизация с горизонтальной фиксацией», а для предпросмотра образа — режим «Дублирование внешнего экрана». За автономность отвечает двойной аккумулятор на 4300 мА·ч с поддержкой 25-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. В качестве аппаратной платформы используется чипсет Exynos 2600.основной — 6.9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1080×2520, 1–120 Гц; внешний — 4.1 дюйма, Super AMOLED, 948×1048, 60/120 ГцExynos 2600оперативная — 12 ГБ, накопитель — 256/512 ГБосновная — 50 МП (F1.8, OIS) + ультраширокоугольная 12 МП (F2.2); фронтальная — 10 МП4300 мА·ч; проводная зарядка — 25 Вт (до 55% за 30 мин), беспроводная — 15 Вт, реверсивнаяIP48Android 17,One UIв сложенном виде — 75.4 × 85.7 × 13.1 мм; в раскрытом виде — 75.4 × 166.9 × 6.1 мм; вес — 180 г.Флагманские часы Galaxy Watch Ultra2 созданы для работы в экстремальных условиях, профессиональных спортивных состязаний и глубоководных погружений. Девайс облачен в высокопрочный титановый корпус с защитой от ударов и падений, отвечающий военным стандартам MIL-STD-810H. При этом толщина устройства уменьшилась на 12% по сравнению с первым поколением Ultra.Часы получили 1,52-дюймовый Super AMOLED-дисплей с рекордным показателем пиковой яркости в 5000 нит. За быстродействие отвечает 3-нанометровый 5-ядерный процессор Snapdragon Wear Elite Platform. Время работы обеспечивает аккумулятор на 800 мАч (на 35% больше предшественника) с поддержкой быстрой зарядки до 40% всего за 30 минут.Среди специальных функций — режим «Бег по пересеченной местности» с отслеживанием высоты и рельефа, оценка потери жидкости с потом и умный расчет восполнения водного баланса «Питание». Модель сертифицирована для дайвинга по стандарту EN13319 (защита 10 АТМ и IP69K), а совместное приложение Ultra2 Diving от бренда Mares помогает отслеживать скорость погружения, глубину и температуру воды. Датчик Samsung BioActive в связке с алгоритмами ИИ отслеживает апноэ во сне (сертифицировано FDA), выявляет отклонения в сердечном ритме, оценивает уровень кардионагрузки и защищает слух от громкого шума.1.52 дюйма, Super AMOLED, 498×498, Always On Display, 5000 нитSnapdragon Wear Elite Platform (3-нм, 5-ядерный)оперативная — 2 ГБ ОЗУ, накопитель — 64 ГБ800 мА·ч, быстрая зарядкаЭКГ, пульс, биоимпеданс, датчик температуры, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещенности, двухчастотный GPS (L1+L5).10 АТМ, IP69K, MIL-STD-810H, EN13319.Wear OS 7, One UI 9 Watch.47.4 × 47.1 × 10.7 мм, вес 61.5 г (корпус 47 мм из титана).Samsung Galaxy Watch9 представляют собой стильный и комфортный гаджет для ежедневного проактивного мониторинга здоровья и поддержания физической формы. Часы получили эргономичный алюминиевый корпус с доработанной геометрией задней панели, которая обеспечивает более плотное прилегание биометрических датчиков к запястью для непрерывного отслеживания показателей в режиме 24/7.Часы выпускаются в двух размерах — 40 мм и 44 мм. Дисплей Super AMOLED с пиковой яркостью 3000 нит сохраняет отличную читаемость даже на солнце. Производительность обеспечивает процессор Snapdragon Wear Elite Platform, а в качестве операционной системы выступает Wear OS 7 с фирменным интерфейсом One UI 9 Watch.Новые алгоритмы искусственного интеллекта на базе клинических исследований анализируют качество сна, определяют риск апноэ, отслеживают отклонения базовых жизненных показателей и рассчитывают индивидуальный ежедневный индекс кардионагрузки. Устройство дает рекомендации по восстановлению сил и помогает регулировать интенсивность тренировок. Часы оснащены защитой от воды и пыли по стандартам 5 АТМ и IP68, а также соответствуют военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Для комфортного ношения предусмотрены новые типы ремешков: легкие спортивные, силиконовые и дышащие текстильные.44 мм — 1.47 дюйма, Super AMOLED, 480×480; 40 мм — 1.34 дюйма, Super AMOLED, 438×438; оба до 3000 нитQualcomm SDW6100 (3-нм, 5-ядерный)оперативная — 2 ГБ ОЗУ, накопитель — 32 ГБ44 мм — 445 мА·ч; 40 мм — 390 мА·ч (поддержка быстрой зарядки)оптический датчик, ЭКГ, анализ биоимпеданса, датчик температуры, акселерометр, барометр, гироскоп, двухчастотный GPS (L1+L5)5 АТМ, IP68, MIL-STD-810HWear OS 7,One UI 9 Watch44 мм — 46.0 × 43.7 × 8.6 мм (34.0 г); 40 мм — 42.7 × 40.4 × 8.6 мм (31.5 г).Предзаказ на все представленные новинки открывается 22 июля, а их свободные продажи на мировом рынке стартуют 21 августа.