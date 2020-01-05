







Компания Samsung представила на международной выставке потребительской электроники CES 2020 новую серию изогнутых игровых мониторов Odyssey. В эту серию входят модели G9 (экран 49 дюймов) и G7 (экраны 32 и 27 дюймов) с радиусом изгиба 1000 мм/1000R) и технологией QLED.Время отклика экрана в этих монитора составляет 1 мс (MPRT), частота обновления — 240 Гц. Мониторы поддерживают технологии NVIDIA G-SYNC и Adaptive Sync на DP1.4.G9 — игровой монитор с разрешением Dual Quad High Definition (5120×1440 точек) с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), соотношением сторон 32:9, кривизной экрана 1000R и пиковой яркостью 1000 кд/м. Монитор оснащен технологией Quantum dot, которая обеспечивает высокую яркость и детализацию. Сочетание малого времени отклика и высокой частоты обновления вместе с рекордным радиусом кривизны 1000R устраняет отвлекающие факторы и обеспечивает плавность картинки.





G9 отличается необычным дизайном: белой глянцевой отделкой корпуса и внутренней подсветкой с 52 цветами и пятью световыми эффектами.



Мониторы младшей модели G7 получили такие же высокие характеристики по времени отклика, частоте обновления и радиусу кривизны экрана, как и старшая модель. G7 построен на базе матрицы Quad-High Definition с разрешением 2560×1440 точек с соотношением сторон 16:9 и панелью HDR600 VA с пиковой яркостью 600 кд/м2. QLED-экран модели G7 с технологией Quantum dot обеспечивает точное воспроизведение цветов в широком диапазоне.



Модель G7 получила обновлённый дизайн с гладкой матовой чёрной поверхностью корпуса и изменяемую внутреннюю подсветку, которая может оставаться статичной, приглушаться во время игры или менять цвет в зависимости от предпочтений игрока.



Продажи мониторов Samsung G9 и G7 начнутся во втором квартале 2020 года, цены пока неизвестны.







