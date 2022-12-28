Samsung представила новый геймерский монитор Neo G7 с огромным экраном Quantum Mini-LED и высокой частотой обновления

Компания Samsung представила новый 4K-монитор из геймерской серии Odyssey — Neo G7.Новинка получила огромный 43-дюймовый дисплей Quantum Mini-LED с разрешением 3840x2160 пикселей, стандартным соотношением сторон 16:9, частотой обновления 144 Гц, откликом в 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 600 и высокой контрастностью 1 000 000:1.На корпусе Odyssey Neo G7 расположены два порта HDMI 2.1, разъём DisplayPort 1.4 и два USB 3.0 для подключения ноутбуков и других устройств, а также стереодинамики мощностью 20 Вт.Монитор также оснащён специальным ПО Samsung Gaming Hub и его можно использовать для просмотра различных стриминговых сервисов (например, Netflix) без подключённого ПК.Samsung Odyssey Neo G7 (G70NC) уже доступен для предзаказа в Южной Корее по цене $982. Скорее всего, глобальный релиз новинки состоится уже в январе в рамках выставки CES 2023.