Samsung Мониторы

Samsung представила новый геймерский монитор Neo G7 с огромным экраном Quantum Mini-LED и высокой частотой обновления

Фархад

Sasmung Odyssey Neo G7

Компания Samsung представила новый 4K-монитор из геймерской серии Odyssey — Neo G7.

Новинка получила огромный 43-дюймовый дисплей Quantum Mini-LED с разрешением 3840x2160 пикселей, стандартным соотношением сторон 16:9, частотой обновления 144 Гц, откликом в 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 600 и высокой контрастностью 1 000 000:1.

Sasmung Odyssey Neo G7

На корпусе Odyssey Neo G7 расположены два порта HDMI 2.1, разъём DisplayPort 1.4 и два USB 3.0 для подключения ноутбуков и других устройств, а также стереодинамики мощностью 20 Вт.

Монитор также оснащён специальным ПО Samsung Gaming Hub и его можно использовать для просмотра различных стриминговых сервисов (например, Netflix) без подключённого ПК.

Samsung Odyssey Neo G7 (G70NC) уже доступен для предзаказа в Южной Корее по цене $982. Скорее всего, глобальный релиз новинки состоится уже в январе в рамках выставки CES 2023.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+343
Mikkas
В Корее 982$ а у нас по серому импорту будет все 1500$ 🤨
57 минут назад
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