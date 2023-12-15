Samsung представила первые ИИ-ноутбуки Galaxy Book4 с процессорами Intel Core Ultra

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В преддверии скорого релиза «самых умных смартфонов с искусственным интеллектом за всю историю» компания Samsung решила выпустить свои первые ноутбуки с ИИ. В серию вошли три модели: Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360и Galaxy Book4 Ultra.Серия Galaxy Book4 предлагает новейшие процессоры Intel Core Ultra с NPU, графикой вплоть до Nvidia RTX 4070 (8 ГБ) и огромным количеством функций ИИ — от генерации изображений с помощью Stable Diffusion до обычного DLSS в играх.Новая конструкция ноутбуков отличается улучшенным охлаждением благодаря расширенной на 11% испарительной камере и двойным вентиляторам с неравномерным расстоянием между лопастями.Также серия Galaxy Book4 предлагает сенсорные дисплеи Dynamic AMOLED 2X с новой технологией Vision Booster и антибликовым покрытием.Samsung Galaxy Book4 Ultra — топовая модель линейки, выпускается в единственном размере: 16 дюймов. Она получила дисплей с разрешением 2880 x 1800 пикселей, переменной частотой обновления 48–120 Гц и 120%-охватом цветовой гаммы DCI-P3.Девайс доступен в нескольких конфигурациях памяти: от 16 ГБ до 64 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X) и SSD объёмом от 512 ГБ до 2 ТБ с возможностью расширения через дополнительный слот.Эта модель вполне может конкурировать с топовым 16-дюймовым MacBook Pro. Тут даже есть поддержка быстрой зарядки мощностью 140 Вт. Батарею емкостью 76 Втч всего за 30 минут заряжается до 55%.Ноутбуки оснащены четырьмя динамиками AKG с поддержкой Dolby Atmos (2 низкочастотных динамика по 5 Вт и 2 высокочастотных динамика по 2 Вт). Дополнительно девайсы предлагают шумоподавление для микрофонов с помощью ИИ, чтобы выдать звук студийного качества.Среди прочих интересных особенностей — поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, порт HDMI 2.1 (с поддержкой 8K при 60 кадрах в секунду, 5K при 120 кадрах в секунду), несколько портов Thunderbolt 4 и порт USB-A.Samsung Galaxy Book4 Pro выпускается в версиях с диагональю 14 и 16 дюймов. Обе предлагают дисплеи с разрешением 2880 x 1800 пикселей, частотой 48–120 Гц и 120%-охватом пространства DCI-P3, как и Ultra.Эти модели доступны с процессорами Intel Core Ultra 7 или Ultra 5 с графикой Intel Arc, 16/32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ–1 ТБ (со слотом расширения). Младшая версия получила батарею емкостью 63 Втч, а старшая — 76 Втч. Мощность зарядки одинаковая — 65 Вт через USB-C.Samsung Galaxy Book4 Pro 360 выпускается только с 16-дюймовом экраном. У него точно такой же дисплей, как и в Ultra, но шарниры позволяют раскрывать его на 360°. Его можно превратить в планшет с Windows. В комплект поставки входит стилус S Pen.Новая серия Samsung Galaxy Book4 поступит в продажу в январе 2024 года.