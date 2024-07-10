Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 с искусственным интеллектом

Galaxy Z Fold 6

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Galaxy Z Flip 6

Модели представили в рамках презентации Samsung Unpacked в Париже. Собрали все самое основное о новинках.внутренний — 7,6 дюйма, разрешение 2160×1856 пикселей, LTPO AMOLED-матрица, частота дисплея до 120 Гц, внешний — 6,3 дюйма, разрешение 2376×968 пикселей, LTPO AMOLED-матрица до частота 120 Гц;Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxyосновная на 50 МП, телевик на 10 МП, широкоугольная на 12 МП, сэлфи на 4 МП под дисплеем и 10 МП наружная;12/256, 12/512, 12/1024 ГБ;5G, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3;IP48;сканер отпечатков на боковой грани, распознавание лица;4400 мА·ч, 25 Вт, 15 Вт беспроводная.основной — 6,7 дюйма, разрешение 2640×1080 пикселей, LTPO AMOLED-матрица, частота дисплея до 120 Гц, внешний — 3,4 дюйма, разрешение 748×720 пикселей, AMOLED-матрица, частота дисплея 60 Гц;Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy;основная 50 МП, широкоугольная на 12 МП, сэлфи на 10 МП;12/256, 12/512 ГБ;5G, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3;защиты: IP48;сканер отпечатков на боковой грани, распознавание лица;4000 4400 мА·ч, 25 Вт, 15 Вт беспроводная.Стартовая цена Galaxy Z Flip 6 составляет $1100 (~97 тыс руб).Главной особенностью новинок стала поддержка функций искусственного интеллекта Galaxy AI. Вот некоторые из них:— быстрый поиск информации на дисплее;— мгновенно замедляет видео;— проверяет орфографию и пунктуацию, форматирует текст и меняет его стиль;— соберет свежие новости в сети;— расшифровывает голосовые сообщения для каждого пользователя отдельно;— превращает скетчи в полноценные изображения;— переводит разговоры во время вызова в реальном времени.Стартовая цена Galaxy Z Fold 6 составляет $1900 (~168 тыс руб).Обе модели уже доступны для предзаказа.