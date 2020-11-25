





Компания Samsung анонсировала выпуск двух новых смартфонов. Они появятся в продаже в 2021 году.Galaxy A12 представляет собой последователя Galaxy A11 с более усовершенствованными параметрами. У этого смартфона 8-ядерный процессор Exynos (марка не обозначена), 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и небольшим каплевидным вырезом, куда встроена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Объём оперативной памяти — 3 или 6 ГБ, в накопителе 32 или 128 ГБ. Основная камера состоит из четырёх сенсоров — главный 48 Мп, ультраширокий 5 Мп, макро 2 Мп, датчик глубины 2 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка производится через порт USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев размещён в боковой кнопке включения.Galaxy A02S впечатляет куда меньше. У этого смартфона такой же экран и аккумулятор, но только 3 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтный накопитель (хотя есть слот microSD), а камера тройная — с главным модулем на 13 Мп и двумя дополнительными датчиками по 2 Мп. Вместо порта Type-C используется micro USB, сканер отпечатков пальцев отсутствует.Galaxy A12 будет продаваться в Европе с января 2021 года за 179 евро в версии 3 + 32 ГБ и за 199 евро в версии 6 + 128 ГБ (примерно 16 100 и 17 900 рублей). Galaxy A02S оценен в 150 евро (примерно 13 500 рублей) и появится в магазинах в феврале. Цены и даты продаж в России пока не объявлены.