Samsung Galaxy S21 FE будет представлен 8 сентября. Об этом сообщает блогер Mauri QHD.
Кажется, выпуск модели неизбежен. Упоминание Galaxy S21 FE недавно было замечено в программном коде Google Play и базе данных Bluetooth SIG. Кроме того, Samsung представила Galaxy S20 FE в середине сентября прошлого года.
Характеристики смартфона ранее были слиты в сеть. Параметры железа будут топовыми несмотря на то, что смартфон будет позиционироваться как предфлагман. В нем будет стоять процессор Snapdragon 888, он получит 6/8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.
Смартфон будет оснащен экраном с диагональю 6,41 дюйма, частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 пикселей, тип матрицы AMOLED. Разрешение тыльной камеры составит 12+12+8 МП, это будут основной модуль, ультраширокоугольный и телефото.
Ранее Samsung Galaxy S21 FE получил сертификацию Bluetooth. Информация о нем была найдена в базе данных регулятора. Смартфон получил номера SM-G990N, SM-G990B и SM-G990B. Видимо, это будут три его комплектации, все они поддерживают Bluetooth 5.0.
В первой половине сентября 2021 года также состоится презентация iPhone 13. Apple снова представит четыре смартфона. Ранее стало известно, что они будут поддерживать спутниковую связь.
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