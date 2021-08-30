Samsung Galaxy S21 FE будет представлен 8 сентября. Об этом сообщает блогер Mauri QHD.Кажется, выпуск модели неизбежен. Упоминание Galaxy S21 FE недавно было замечено в программном коде Google Play и базе данных Bluetooth SIG. Кроме того, Samsung представила Galaxy S20 FE в середине сентября прошлого года.Характеристики смартфона ранее были слиты в сеть. Параметры железа будут топовыми несмотря на то, что смартфон будет позиционироваться как предфлагман. В нем будет стоять процессор Snapdragon 888, он получит 6/8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.Смартфон будет оснащен экраном с диагональю 6,41 дюйма, частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 пикселей, тип матрицы AMOLED. Разрешение тыльной камеры составит 12+12+8 МП, это будут основной модуль, ультраширокоугольный и телефото.Ранее Samsung Galaxy S21 FE получил сертификацию Bluetooth. Информация о нем была найдена в базе данных регулятора. Смартфон получил номера SM-G990N, SM-G990B и SM-G990B. Видимо, это будут три его комплектации, все они поддерживают Bluetooth 5.0.В первой половине сентября 2021 года также состоится презентация iPhone 13. Apple снова представит четыре смартфона. Ранее стало известно, что они будут поддерживать спутниковую связь.