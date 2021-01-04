«За прошедший год технологии заняли центральное место в нашей жизни, многие из нас перешли на удаленную работу и стали проводить больше времени дома. Новая реальность влечет за собой потребность в инновациях, которые трансформируют повседневность», — Samsung.







Samsung анонсировала мероприятие Galaxy Unpacked 2021, которое состоится 14 января в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию ивента покажут на официальном сайте компании.Вместе с приглашением компания опубликовала коротенький тизер, в котором демонстрируется модуль камеры. Этот элемент дизайна новых смартфонов нам уже хорошо знаком благодаря утечкам. Ожидается, что Samsung представит три новых устройства в своей флагманской серии: Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra.Если верить слухам, в этом модельном ряду южнокорейский производитель откажется от комплектных наушников и адаптера питания. Помимо новых смартфонов, Samsung может представить беспроводные наушники Galaxy Buds Pro.