Samsung раскрыла первые подробности о Galaxy S26

Александр


В ходе финансового отчёта за третий квартал 2025 года компания Samsung официально раскрыла ключевые детали о своей будущей линейке флагманских смартфонов серии Galaxy S26. Представители компании заявили, что новинки получат ИИ следующего поколения, совершенно новый чипсет и усовершенствованные камеры.

До этого момента информация о Galaxy S26 была крайне запутанной. Ранние сообщения варьировались от возможного возврата чипов Exynos вместо Snapdragon в некоторых регионах до слухов об отмене модели S26 Edge и неожиданном возрождении версии Plus. Эти перестановки, по мнению аналитиков, могли даже стать причиной потенциального переноса выпуска новинок на март 2026 года.

Чтобы успокоить инвесторов и рынок, вице-президент подразделения Mobile Experience Дэниел Арауджо заявил, что линейка Galaxy S26 произведёт революцию в пользовательском опыте благодаря ИИ следующего поколения, а также предложит чипсет второго поколения, повышенную производительность и новые сенсоры камер. Он также подтвердил разработку процессора Exynos 2600, который будет установлен в Galaxy S26 для некоторых стран мира.

Ожидается, что Exynos 2600, созданный по 2-нанометровому технологическому процессу, сможет составить серьёзную конкуренцию чипам Qualcomm. Недавние данные в бенчмарке GeekBench подтверждают, что производительность нового процессора Samsung будет ближе к 3-нанометровому Snapdragon 8 Elite Gen 5, что положит конец многолетнему отставанию.

Что касается камер, то комментарий руководства оказался расплывчатым. Ранее инсайдеры предполагали, что Samsung может использовать старую камерную аппаратную платформу, как это было в серии S22. Однако затем появилась противоречивая информация от другого источника, утверждающего, что в камерах Galaxy S26 будут использоваться сенсоры Sony или собственной разработки Samsung в зависимости от рынка сбыта.

Для флагманской модели Ultra ранее упоминался лишь скромный апгрейд: разрешение второго телефотообъектива может увеличиться с 10 до 12 Мп. Хотя это и не прорывное изменение, оно всё же укладывается в рамки заявленных «новых сенсоров».

Кстати, цены на линейку Galaxy S25 недавно снизились. Эти смартфоны можно купить на «Яндекс Маркете»:

Galaxy S25 — от 54 440 рублей
Galaxy S25 Edge — от 66 500 рублей
Galaxy S25 Ultra — от 78 800 рублей


