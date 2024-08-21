Samsung разработала геймерский 3D-монитор, в который можно смотреть без очков

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В рамках игровой выставки Gamescom компания Samsung официально анонсировала игровой монитор Odyssey 3D, на котором можно смотреть трёхмерную картинку без очков. Девайс использует специальный тип дисплея, лентикулярную линзу на передней панели и технологию отслеживания глаз.Встроенная стереокамера и фирменная технология View Mapping непрерывно корректируют изображение, чтобы улучшить восприятие глубины и создать иллюзию 3D. Нечто подобное уже демонстрировали в ноутбуках Acer Helios 300 SpatialLabs Edition и ASUS ProArt StudioBook 16.Сам монитор Odyssey 3D будет доступен в нескольких размерах от 27 до 37 дюймов. Каждый монитор оснащён панелью 4K QLED с частотой обновления 165 Гц, откликом в 1 мс и поддержкой AMD FreeSync. Samsung заявляет, что пользователи могут мгновенно активировать функцию 3D в играх. Единственный минус такого решения — крошечная зона наилучшего восприятия изображения.Среди прочих особенностей — разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а также регулируемая по высоте подставка.Samsung обещает начать продажи Odyssey 3D к концу 2024 года, но вопрос цены пока не раскрыт.