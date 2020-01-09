Samsung T7 Touch

Компания Samsung объявила о выпуске внешнего устройства для хранения данных — портативного твердотельного накопителя T7 Touch, который сочетает в себе компактный дизайн и высокую скорость передачи данных, доступную для стандарта USB 3.2 Gen 2. Кроме того, новое устройство предлагает дополнительную аппаратную меру безопасности в виде встроенного сканера отпечатков пальцев.
Модель T7 Touch при скорости чтения 1050 МБ/с и скорости записи 1000 МБ/с работает примерно в два раза быстрее, чем его предшественник, модель T5. Устройство может достигать максимальной скорости при использовании интерфейса NVMe.
Спецификации Portable SSD T7 Touch
- Емкость: 2 ТБ / 1 ТБ / 500 ГБ
- Интерфейс: USB 3.2 (Gen 2, 10 Гбит/с) с обратной совместимостью
- Габариты: 85×57×8,0 мм
- Вес: 58 грамм
- Скорость передачи данных: до 1050 МБ/с
- Шифрование: 256-битное аппаратное AES-шифрование данных
- Функции безопасности: программная защита с помощью пароля, сканер отпечатков пальцев, программная защита с помощью пароля
- Цвета: черный и серебристый
- Возможности подключения: USB type-C-to-C, USB type-C-to-A
Накопитель T7 Touch представлен моделями емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Он поставляется с кабелем USB Type-C-to-C и кабелем USB Type-C-to-A и совместим с Windows, Mac и Android. О доступности в России будет сообщено дополнительно.
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