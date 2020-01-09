Samsung T7 Touch





Компания Samsung объявила о выпуске внешнего устройства для хранения данных — портативного твердотельного накопителя T7 Touch, который сочетает в себе компактный дизайн и высокую скорость передачи данных, доступную для стандарта USB 3.2 Gen 2. Кроме того, новое устройство предлагает дополнительную аппаратную меру безопасности в виде встроенного сканера отпечатков пальцев.



Модель T7 Touch при скорости чтения 1050 МБ/с и скорости записи 1000 МБ/с работает примерно в два раза быстрее, чем его предшественник, модель T5. Устройство может достигать максимальной скорости при использовании интерфейса NVMe.



Спецификации Portable SSD T7 Touch



Емкость: 2 ТБ / 1 ТБ / 500 ГБ

Интерфейс: USB 3.2 (Gen 2, 10 Гбит/с) с обратной совместимостью

Габариты: 85×57×8,0 мм

Вес: 58 грамм

Скорость передачи данных: до 1050 МБ/с

Шифрование: 256-битное аппаратное AES-шифрование данных

Функции безопасности: программная защита с помощью пароля, сканер отпечатков пальцев, программная защита с помощью пароля

Цвета: черный и серебристый

Возможности подключения: USB type-C-to-C, USB type-C-to-A

Для обеспечения дополнительной безопасности в дополнение к защите паролем и 256-битному аппаратному AES-шифрованию в T7 Touch встроен сканер отпечатков пальцев. Накопитель оснащен светодиодным индикатором Motion LED, который позволяет пользователю определить состояние устройства. Несмотря на значительный прирост в скорости работы, аппаратные усовершенствования и алюминиевый корпус, новый твердотельный накопитель весит всего 58 грамм.удостоен награды CES 2020 Innovation Awards.Накопитель T7 Touch представлен моделями емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Он поставляется с кабелем USB Type-C-to-C и кабелем USB Type-C-to-A и совместим с Windows, Mac и Android. О доступности в России будет сообщено дополнительно.





