Компания Samsung временно приостановила работу своей фабрики в южнокорейском городе Куми. Она будет открыта не ранее 25 февраля.

На этой фабрике производится сборка топовых моделей смартфонов, в том числе «раскладушки» Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. По данным SamMobile, приостановка работы фабрики связана с карантином, который был введён для того, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19 из Китая.

В Южной Корее зафиксировано 430 случаев заражения коронавирусом, причём 220 новых заразившихся выявлены лишь за последние сутки.

Фабрика в Куми — не единственная, на которой производится сборка Galaxy Z Flip, Galaxy Fold и других топовых смартфонов Samsung, поэтому дефицита в поставках этих устройств не будет. Большая часть устройств компании производится в Индии и Вьетнаме, от производства в Китае и собственной стране Samsung не зависит. В настоящее время доступ на фабрику в Куми открыт лишь для некоторых сотрудников Samsung, а остальные отправлены в непродолжительный отпуск.

Из-за коронавируса COVID-19 закрыты заводы многих производителей в Китае. Кроме того, из-за опасений новых случаев заражения была отменена выставка Mobile World Congress в Барселоне.



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