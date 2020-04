Компания Samsung обновила несколько моделей своих смартфонов. Апдейты получили как недорогие устройства, так и складной флагманский аппарат.



Galaxy J6 был выпущен в мае 2018 года в Android 8.0 Oreo и обновлён до Android 9.0 в августе 2019. Android 10 приходит на него вместе с оболочкой One UI 2.0 и мартовским патчем безопасности от Goolge. Номер сборки — J600GUBU6CTC8. В настоящее время этот апдейт доступен только для модели с кодовым номером SM-J600G и лишь в одной стране — Панаме. В ближайшие недели он станет доступен для всех модификаций Galaxy J6 по всему миру.



Android 10 также получают модели Galaxy A10 и Galaxy A20e (номера сборок — A105FDDU3BTCA и A202FXXU3BTC7(. Как и в случае с Galaxy J6, обновление содержит новую фирменную оболочку One UI 2.0, но патч безопасности более свежий — апрельский. Скачивание прошивки производится через Wi-Fi или с помощью компьютера с использованием специальной утилиты Samsung, размер прошивок — примерно по 1,2 ГБ.



Galaxy Fold обновляется до Android 10 с более новой версией оболочки, чем предыдущие модели, — One UI 2.1. Эта оболочка добавляет смартфону несколько новых функций, в том числе аналог AirDrop — Quick Share для обмена файлами между устройствами и трансляцией изображения на телевизоре. В составе обновления также новые жесты управления интерфейсом (в духе iPhone), новый ночной режим, а также профессиональные настройки камеры для фото- и видеосъёмки.