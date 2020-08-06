Galaxy S20

Компания Samsung позволила обладателям смартфонов серии Galaxy S20 установить тестовую версию обновления оболочки One UI 3.0. Эта прошивка создана на основе бета-версии Android 11 для разработчиков и доступна моделям Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G.

В настоящее время обновление распространяется лишь в двух странах — США и Южной Корее. Можно ожидать, что в ближайшие недели оно станет доступно по всему миру, в том числе в России. Следующие страны, где оно будет выпущено по планам Samsung, — Китай, Германия, Польша, Индия и Великобритания.

Оболочка One UI 3.0 содержит все нововведения из Android 11, а также фирменный интерфейс и приложения Samsung. Она близка к финальной, но всё ещё дорабатывается, поэтому к моменту релиза в ней могут появиться небольшие изменения.

В прошлом году выпуск Android 10 состоялся в начале сентября, а спустя месяц компания Samsung выпустила прошивки на базе бета-версии этого обновления для нескольких флагманских моделей. В 2020 году инженеры Samsung адаптируют операционную систему Google с небольшим опережением графика, и можно надеяться, что осенью начнут выходить апдейты, основанные на стабильной сборке Android 11. В первую очередь, само собой, будут обновляться самые свежие и топовые устройства.


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Источник:

Phone Arena Phone Arena

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