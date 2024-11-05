Samsung выпустила экстренное обновление для устройств Galaxy. Обновитесь или вы рискуете потерять все данные







Samsung начала распространение ноябрьского патча безопасности для устройств Galaxy, в котором устранила 38 уязвимостей ОС Android. Компания рекомендует всем пользователям установить это обновление по мере доступности. Samsung начала распространение ноябрьского патча безопасности для устройств Galaxy, в котором устранила 38 уязвимостей ОС Android. Компания рекомендует всем пользователям установить это обновление по мере доступности. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Эксперты оценивают уровень риска как «довольно высокий», поскольку эти дыры могут позволить злоумышленникам получить доступ к пользовательским данным без разрешения и привести к повреждению памяти устройств.Патч от ноября 2024 года также устраняет уязвимости, затрагивающие смартфоны и умные часы на базе чипов Exynos, включая серии Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850, 1080, 2100, 1280, 2200, 1330, 1380, 1480, 2400, 9110, W920 и W930.К слову, все 38 уязвимостей были обнаружены именно в ядре Android, а не в оболочке One UI, поэтому владельцам гаджетов от других вендоров на днях тоже должны прилететь патчи.Пока обновления безопасности за ноябрь 2024 года доступны на сериях Galaxy S24 и Galaxy S23. В ближайшие дни патчи выйдут и для других устройств Samsung Galaxy.