Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S23 и Galaxy S23+. Чем хороши эти устройства?

Сегодня, 1 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung представил новую серию флагманских смартфонов Galaxy S23.По традиции в модельный ряд вошли три модели: базовый Galaxy S23, Galaxy S23+ и топовый Galaxy S23 Ultra. Первые два девайса отличаются друг от друга только габаритами, а уберфлагман предлагает большее количество камер, изогнутый дисплей и встроенный слот для стилуса S Pen. Внешние различия с прошлогодними моделями минимальны, но компания обещает значительный прирост к производительности и времени автономной работы устройств.Самый доступный флагман серии, Galaxy S23, получил 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 1-120 Гц, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 1750 нит, защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и вырезом под селфи-камеру на 12 Мп. Экран достаточно плавный и яркий, чтобы информация была видна даже под прямыми лучами солнца.На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная на 12 Мп с диафрагмой f/2.2 и телефото на 10 Мп с диафрагмой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом. Рамка корпуса сделана из алюминия, а задняя крышка — из прочного стекла Corning Gorilla Glass Victus 2. Смартфон поддерживает запись видео в 8К при 24/30 кадрах в секунду.За производительность отвечает топовый 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.Среди прочих особенностей этой модели — поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, стереодинамики, GPS, NFC-модуль, подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также аккумулятор ёмкостью 3900 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 25 Вт и беспроводной до 10 Вт.Цены на Samsung Galaxy S23 стартуют с 950 евро за базовую версию на 8/128 ГБ.Galaxy S23+ отличается от младшей модели более крупным 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с аналогичными характеристиками, а также быстрым накопителем стандарта UFS 4.0 и аккумулятором ёмкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. В остальном девайс полностью идентичен обычному Galaxy S23.Цены на Samsung Galaxy S23+ стартуют с 1000 евро за версию на 8/256 ГБ.Новость дополняется...