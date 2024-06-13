ПМЭФ 2024

Samsung выпустила кроссовки, которые бесполезны без смартфона

Александр


Компания Samsung выпустила уникальные в своём роде кроссовки Shortcut Sneaker. Они были созданы в сотрудничестве с креативными агентствами Cheil Benelux и Brut Amsterdam, разработчиком носимой электроники Elitac Wearables и дизайнером Роэлем ван Хоффом.

Потенциал кроссовок раскрывается только после сопряжения со смартфоном (необязательно производства Samsung, можно любой). Их обладатель может совершать определённые действия на смартфоне с помощью движения ног: например, можно начать танцевать, и устройство включит музыку. Всего доступно пять настраиваемых действия, выбрать их можно в специальном приложении. Эти функции стали возможны благодаря встраиванию в кроссовки датчиков, которые распознают движения ног пользователя. Без смартфона это обычная ничем особым не примечательная обувь.

Выпущено всего шесть пар этих кроссовок, они будут разыграны 9 июля 2024 года среди пользователей приложения Samsung Members. Если они и появятся в продаже, то только на аукционе и, вероятно, по заоблачной цене.
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