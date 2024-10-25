Samsung выпустила крупное обновление One UI 6 Watch для старых моделей Galaxy Watch

Фархад
Galaxy-Watch6

Владельцы умных часов Samsung Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic наконец-то начали получать масштабное обновление One UI 6 Watch на базе Wear OS 5.

Новая операционная система One UI 6 Watch была представлена вместе с часами Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra ещё в июле. Однако бета-тест на старых моделях часов продлился довольно долго. Прошивка уже доступна в некоторых регионах. Размер обновления — 140 МБ.

Из основных нововведений:
  • Обновлённая панель быстрого доступа;
  • Новые карточки уведомлений;
  • Новый системный шрифт;
  • Улучшенные функции Samsung Health с показателем энергопотребления на базе ИИ;
  • Жест «двойного щипка» пальцами;
  • Отклик на нажатия по экрану в режиме Always-On Display.


Samsung также отмечает, что уже скоро прошивка доберётся до линеек Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5.
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Источник:
SamMobile
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