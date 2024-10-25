Samsung выпустила крупное обновление One UI 6 Watch для старых моделей Galaxy Watch

Обновлённая панель быстрого доступа;

Новые карточки уведомлений;

Новый системный шрифт;

Улучшенные функции Samsung Health с показателем энергопотребления на базе ИИ;

Жест «двойного щипка» пальцами;

Отклик на нажатия по экрану в режиме Always-On Display.

Владельцы умных часов Samsung Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic наконец-то начали получать масштабное обновление One UI 6 Watch на базе Wear OS 5.Новая операционная система One UI 6 Watch была представлена вместе с часами Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra ещё в июле. Однако бета-тест на старых моделях часов продлился довольно долго. Прошивка уже доступна в некоторых регионах. Размер обновления — 140 МБ.Из основных нововведений:Samsung также отмечает, что уже скоро прошивка доберётся до линеек Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5.