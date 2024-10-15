Samsung выпустила оболочку One UI для телевизоров

Компания Samsung решила перевести свои телевизоры на One UI — ту же оболочку, что используется в её смартфонах и планшетах. Обновление уже стало доступно некоторым моделям.
В основе One UI для телевизоров лежит операционная система Tizen 8.0, тогда как на мобильных устройствах используется модифицированная версия Android. Проверить наличие апдейта можно через системное меню телевизора.
Апдейт значительно меняет интерфейс телевизора, а также добавляет новые возможности. На главном экране появились вкладки «Для вас», «Прямой эфир» и «Приложения», а функция «Посмотреть позже» позволяет добавить видео в специальный список, чтобы контент не затерялся. Также появилась привязка к телевизору различных устройств Samsung — например, часов с возможностью отслеживания параметров здоровья или прогресса тренировок в фитнес-приложениях. Помимо этого стали доступны ежедневно меняющаяся подборка обоев, дополнительные виджеты и улучшенный поиск, а кнопки встроенных приложений были стандартизированы, чтобы лучше вписываться в дизайн оболочки.
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