Samsung выпустила специальную версию Galaxy S23 Ultra Limited Edition для любителей сэкономить, но есть нюанс

Фархад
S23 Ultra

Компания Samsung анонсировала лимитированную версию флагмана Galaxy S23 Ultra, которая поставляется в огромной коробке.

Производитель даже не стал заморачиваться с новой расцветкой, а просто переупаковал Galaxy S23 Ultra в обычном чёрном цвете Phantom Black с 8/256 ГБ памяти. В комплекте также вошли синие смарт-часы Galaxy Watch5 на 44m (без LTE), беспроводное зарядное устройство для одновременной зарядки двух гаджетов и адаптер питания мощностью 15 Вт.

S23 Ultra LE

Единственный плюс в покупке этой спецверсии — её цена. Комплект Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition обойдётся всего в $1365 (~105 000 рублей), а если приобретать все девайсы по отдельности, то в сумме выйдет $1755 (~135 000 рублей).

К сожалению, Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition пока продаётся только во Вьетнаме. Вполне вероятно, что скоро такие устройства появятся и в России по параллельному импорту.

Если вы планируете приобретать Galaxy S23 Ultra или обычный Galaxy S23, то обязательно ознакомьтесь с нашими обзорами на топовые флагманы Samsung 2023 года.
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Источник:
Samsung
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