Samsung выпустила телевизор за 9 млн рублей. Что в нём особенного?

Александр



Компания Samsung начала продавать в родной стране телевизор MNA89MS1BACXKR. Он стоит около 100 тысяч долларов, что превышает 9 миллионов рублей по текущему курсу.

Телевизор обладает 89-дюймовым экраном, выполненным по технологии Micro LED и лишён совершенно лишён рамки, благодаря чему смотрится крайне эффектно. Разрешение матрицы составляет скромные для таких размеров 4K, максимальная яркость 200 нит, есть поддержка HDR10 и HDR10+, а отсутствие рамки не помешало производителю установить в корпус 120-ваттную систему динамиков с поддержкой объёмного звука Dolby Atmos. Также в наличии шесть HDMI-входов и два USB-разъёма.



Samsung планирует расширить эту линейку и выпустит ещё три модели. В скором времени появятся аналогичные телевизоры с экранами диагональю 76, 101 и 114 дюймов.

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Источник:
IT Home
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Комментарии

kardigan
+3097
kardigan
Ни х с. Придется после продажи своей квартирки еще кредит брать… ( интересно , коробка вместиттельная из под него?
час назад в 12:49
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