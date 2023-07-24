Samsung выпустила телевизор за 9 млн рублей. Что в нём особенного?





Компания Samsung начала продавать в родной стране телевизор MNA89MS1BACXKR. Он стоит около 100 тысяч долларов, что превышает 9 миллионов рублей по текущему курсу.



Телевизор обладает 89-дюймовым экраном, выполненным по технологии Micro LED и лишён совершенно лишён рамки, благодаря чему смотрится крайне эффектно. Разрешение матрицы составляет скромные для таких размеров 4K, максимальная яркость 200 нит, есть поддержка HDR10 и HDR10+, а отсутствие рамки не помешало производителю установить в корпус 120-ваттную систему динамиков с поддержкой объёмного звука Dolby Atmos. Также в наличии шесть HDMI-входов и два USB-разъёма.







Samsung планирует расширить эту линейку и выпустит ещё три модели. В скором времени появятся аналогичные телевизоры с экранами диагональю 76, 101 и 114 дюймов.



Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides