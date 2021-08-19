





Компания Samsung выпустила версию складного смартфона Galaxy Z Fold3 с оформлением от модного дома Thom Browne и расширенной комплектацией. Новинка получила название Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition.Внешне этот смартфон отличается от обычной версии Galaxy Z Fold3. Изменения сказались и на цене — устройство оценено в 3450 долларов (больше 250 тысяч рублей по нынешнему курсу).В комплектацию Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition входит сам смартфон в топовой модификации с накопителем 512 ГБ, а также множество аксессуаров (тоже с оформлением от Thom Browne): смарт-часы Galaxy Watch4 LTE, наушники Galaxy Buds2, стилус S Pen Pro, беспроводная зарядка, чехол, кабель и зарядное устройство.Даже с учётом всех аксессуаров, стоимость такого набора составляет приблизительно 2500 долларов, остальное можно считать платой за модное оформление, эксклюзивность и лимитированность.