Samsung выпустила ультрадешёвый смартфон Galaxy A06 за 11 тысяч рублей

Сегодня, 16 августа, компания Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Galaxy A06 с освежённым дизайном и слегка улучшенными характеристиками.
Девайс работает на чипе MTK Helio G85 в паре с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Лицевую панель Samsung Galaxy A06 занимает 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.
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На задней панели расположена основная камера на 50 Мп и датчик глубины. Среди прочих особенностей новинки — аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 25 Вт, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и слот для карт microSD. Samsung обещает, что Galaxy A06 получит два крупных обновления Android, так что он стабильно обновится до Android 16.
Пока Galaxy A06 доступен только во Вьетнаме по цене $127 за версию 4/64 ГБ и $151 за модель на 6/128 ГБ.