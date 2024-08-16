Samsung выпустила ультрадешёвый смартфон Galaxy A06 за 11 тысяч рублей

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Сегодня, 16 августа, компания Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Galaxy A06 с освежённым дизайном и слегка улучшенными характеристиками.Девайс работает на чипе MTK Helio G85 в паре с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Лицевую панель Samsung Galaxy A06 занимает 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.На задней панели расположена основная камера на 50 Мп и датчик глубины. Среди прочих особенностей новинки — аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 25 Вт, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и слот для карт microSD. Samsung обещает, что Galaxy A06 получит два крупных обновления Android, так что он стабильно обновится до Android 16.Пока Galaxy A06 доступен только во Вьетнаме по цене $127 за версию 4/64 ГБ и $151 за модель на 6/128 ГБ.