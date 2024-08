Samsung выпустила высокоскоростные карты памяти microSD Pro Plus и Evo Plus на 1 ТБ

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Южнокорейский производитель электроники Samsung представил новые карты памяти microSD серии Pro Plus и Evo Plus на 1 ТБ. Они используют технологию Samsung V-NAND (V8) 8-го поколения, повышающую их производительность и надёжность.Стандартная карта памяти microSD Pro Plus обеспечивает впечатляющую скорость чтения до 180 МБ/с и скорость записи до 130 МБ/с. Она также поддерживает запись видео в 4K UHD (UHS Speed ​​Class 3/V30/A2 Application Performance).Карта Evo Plus предлагает скорость чтения до 160 МБ/с и записи до 130 МБ/с. Она также поддерживает съёмку видео в 4K (UHS 3/V30/A2).Новые карты памяти Samsung уже доступны в некоторых странах по цене $154 за модель Pro Plus и $132 за Evo Plus на 1 ТБ.