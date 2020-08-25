





По данным SamMobile, в cкором времени компания Samsung выпустит новый смартфон средней ценовой категории. Он будет называться Galaxy M51 и получит выдающиеся характеристики.Galaxy M51 получит экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 730, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель до 128 ГБ с поддержкой карты памяти, выход для наушников и поддержку Bluetooth 5.0, NFC и Wi-Fi 802.11ac. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани.Фронтальная камера 32-мегапиксельная и расположена в небольшом вырезе экрана, а основная камера представлена четырьмя модулями: главный 64 Мп, сверхширокоугольный 12, макро 5 Мп и датчик глубины 5 Мп.В Galaxy M51 используется аккумулятор с впечатляющей ёмкостью — 7000 мАч. Поддерживается быстрая 25-ваттная зарядка через порт USB Type-C (от 0 до 100% за 2 часа). Беспроводной зарядки нет.Дата официального анонса этого смартфона пока неизвестна, но поскольку все его характеристики уже опубликованы, можно ожидать, что он будет представлен в ближайшие дни.