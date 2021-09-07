Следующий модельный ряд Samsung Galaxy Tab S8 будет состоять из трех устройств. Об этом сообщает инсайдер Tron. Третья модель будет позиционироваться как профессиональный планшет и конкурент iPad Pro. 

По имеющимся данным, он будет называться Tab S8 Ultra. Это будет самый дорогой и самый технологичный планшет компании. 

Galaxy Tab S8 Ultra будет работать на флагманском процессоре Exynos 2200 или Snapdragon 898 в зависимости от региона с графическим чипом AMD. Согласно предполагаемым результатам тестов, чип будет работать на том же уровне, что и M1, который используется в последних моделях iPad Pro. 

 Объем оперативной памяти устройства составит 12 ГБ, емкость накопителя — 512 ГБ. Напомним, у 12,9-дюймового iPad Pro максимальный объем встроенной памяти составляет 2 ТБ.


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