Компания Samsung готовится выпустить смартфон Galaxy S20 Fan Edition. Как можно догадаться, он разработан на основе флагманской модели Galaxy S20.
Судя по данным из бенчмарка Geekbench, в Galaxy S20 Fan Edition используется флагманский процессор Snapdragon 865, экран с частотой обновления 144 Гц, 6 ГБ оперативной памяти и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. При этом новинка будет стоить заметно дешевле, чем Galaxy S20, хотя он сохранит часть флагманских характеристик.
К сожалению, подробной информации о других особенностях Galaxy S20 Fan Edition пока нет. За исключением разве что одной детали — его фронтальная камера размещена в 3,5-миллиметровом круглом вырезе в верхней части экрана (но неизвестно, посередине или со смещением влево или вправо).
Ожидается, что Galaxy S20 Fan Edition будет выпущен ограниченным тиражом и не во всех странах. Его выпуск, по слухам, состоится не ранее октября. Тогда же может быть представлена упрощенная версия флагмана — Galaxy S20 Lite.
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