Samsung забросила поддержку популярных смартфонов и планшетов раньше времени





Известно, что компания Samsung дольше других производителей выпускает обновления для своих устройств. Большинство гаджетов получают обновления прошивки и патчи безопасности на протяжении пяти лет с момента появления в продаже. Обладателям некоторых моделей не повезло — корейский вендор забросил их раньше установленного срока.



По данным Gizmochina, на этой неделе Samsung перестанет выпускать какие-либо обновления для смартфонов Galaxy A10 Galaxy A20, Galaxy A40, а также для планшетов Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A 10.1 и Galaxy Tab A со стилусом S Pen. Эти аппараты были выпущены до апреля 2019 года и последний раз получали патч безопасности весной.



Не стоит переживать, что указанные смартфоны и планшеты сразу станут устаревшими. Дело в том, что они работают на Android 11, а эта версия операционной системы ещё несколько лет не потеряет актуальность, с ней будут совместимы все популярные игры и приложения.



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