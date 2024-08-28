Samsung затеяла самую грандиозную подставу для владельцев самых дорогих смартфонов Galaxy

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Буквально в прошлом месяце Samsung выпустила свой складной суперфлагман Galaxy Z Fold 6, а уже сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился первыми подробностями о новом «фолде», который выйдет уже в сентябре.Изначально предполагалось, что таинственная вторая модель Galaxy Z Fold 2024 года будет называться Fold 6 Slim или Fold 6 Ultra. Однако Бласс развеял эти слухи, заявив, что девайс получит название Galaxy Z Fold Special Edition. Похоже, что Эван уже получил официальные пресс-материалы с подробными характеристиками устройства. Напомним, что именно он опубликовал все рендеры Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Watch Ultra за несколько недель до презентации.По словам Бласса, Galaxy Z Fold Special Edition получит 6,5-дюймовый внешний и 8-дюймовый внутренний дисплеи. При этом толщина девайса составит 10,6 мм в сложенном состоянии и 4,9 мм в разложенном. Для справки, толщина Galaxy Z Fold 6 составляет 13,4 мм и 6,1 мм в сложенном и разложенном состоянии.Также сообщается, что новинка получит улучшенные камеры и титановый корпус, но подробностей пока нет.Сообщается, что Samsung планирует представить Galaxy Z Fold Special Edition в Южной Корее уже 25 сентября. О доступности на мировом рынке пока нет никакой информации.