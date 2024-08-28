Samsung затеяла самую грандиозную подставу для владельцев самых дорогих смартфонов Galaxy

Фархад
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Буквально в прошлом месяце Samsung выпустила свой складной суперфлагман Galaxy Z Fold 6, а уже сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился первыми подробностями о новом «фолде», который выйдет уже в сентябре.

Изначально предполагалось, что таинственная вторая модель Galaxy Z Fold 2024 года будет называться Fold 6 Slim или Fold 6 Ultra. Однако Бласс развеял эти слухи, заявив, что девайс получит название Galaxy Z Fold Special Edition. Похоже, что Эван уже получил официальные пресс-материалы с подробными характеристиками устройства. Напомним, что именно он опубликовал все рендеры Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Watch Ultra за несколько недель до презентации.

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По словам Бласса, Galaxy Z Fold Special Edition получит 6,5-дюймовый внешний и 8-дюймовый внутренний дисплеи. При этом толщина девайса составит 10,6 мм в сложенном состоянии и 4,9 мм в разложенном. Для справки, толщина Galaxy Z Fold 6 составляет 13,4 мм и 6,1 мм в сложенном и разложенном состоянии.

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Также сообщается, что новинка получит улучшенные камеры и титановый корпус, но подробностей пока нет.

Сообщается, что Samsung планирует представить Galaxy Z Fold Special Edition в Южной Корее уже 25 сентября. О доступности на мировом рынке пока нет никакой информации.
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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Anatoly076
+275
Anatoly076
Так и не понял в чем суть подставы?! 🤔🤷🏻‍♂️ Это как написать, мерседес готовит подставу самым топовым тачкам МИРА! Теперь Мерседес будет продавать подписку на программную расчиповку движка! Иными словами один и тот же движок на одинаковых моделях будет на 20% мощнее и на 30% экономичнее!!!

И что с этим теперь делать-то?! Ну глупо ведь расчитывать, что покупая что-то ТОПовое сегодня, завтра оно будет супер пупер… 🤯🤯🤯 ну купили сегодня, радуйтесь сегодня! Не понравится когда наступит завтра, продадите и сделаете счастливым завтрашний день в сегодняшний 👍🏻
Вчера в 21:21
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+4481
Gabriel Anatoly076
Они ведь не смартфон топовый покупают , а поднимают свою самооценку таким образом руководствуясь принципом «лучшиее имеют все лучшее…» , это большое заблуждение, потому что люди это люди , а вещи всего лишь вещи.
Вчера в 22:20
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