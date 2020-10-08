В китайской соцсети Weibo появилась фотография, на которой запечатлены ещё не выпущенные смартфоны Huawei и Apple. Если эта утечка достоверная, слева на снимке показан Huawei Mate 40 Pro, а справа мы видим одну из модификаций iPhone 12 (наверное, Pro или Pro Max).
Судя по снимкам, у смартфонов примерно одинаковые габариты. «Чёлка» в экране iPhone 12, кажется, уменьшилась в сравнении с прошлогодними моделями, а у Huawei Mate 40 Pro двойная фронтальная камера в довольно массивном вырезе.
Конечно, фотография может оказаться фейком, ведь шанс, что у кого одновременно оказались два самых ожидаемых флагмана этого года, крайне минимален. Возможно, снимок доделан в фотошопе или на нём изображены «болванки», собранные на основе утечек о дизайне новинок Huawei и Apple.
Анонс линейки iPhone 12 может состояться 13 октября — на эту дату у Apple запланировано крупное публичное мероприятие в Apple Park. Ожидается, что компания анонсирует выпуск четырёх смартфонов, но лишь два из них начнут продаваться в этом месяце, а старт продаж двух топовых моделей якобы будет отложен до ноября. Обычно Apple выпускает новые смартфоны в сентябре, но из-за проблем, связанных с коронавирусом, в этом году возникла задержка.
Анонс смартфонов из серии Mate 40 Pro, по слухам, запланирован на 15 октября. Huawei, как и Apple, покажет несколько моделей, отличающихся характеристиками и ценой. Ожидается, что они будут оснащены процессором Kirin 9000 со встроенным 5G-модемом, камерой максимально топового уровня и быстрой 66-ваттной зарядкой. На смартфоны будет установлена оболочка EMUI 11 на базе Android 10 с перспективой замены на HarmonyOS в начале 2021 года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru