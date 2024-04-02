Самые производительные смартфоны этой весны по версии AnTuTu: флагманы и субфлагманы

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Компания AnTuTu составила свежие рейтинги наиболее производительных смартфонов в разных ценовых категориях. В случае с флагманами почти весь топ заняли устройства с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а в рейтинге субфлагманов гораздо больше разнообразия.1. ASUS ROG Phone 8 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 141 448 баллов2. Oppo Find X7 (MediaTek Dimensity 9300) — 2 138 119 баллов3. iQOO 12 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 110 595 баллов4. Nubia Red Magic 9 Pro+ (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 098 269 баллов5. Vivo X100 Pro (MediaTek Dimensity 9300) — 2 088 853 балла6. iQOO Neo9 Pro (MediaTek Dimensity 9300) — 2 070 155 баллов7. iQOO 12 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 066 837 баллов8. Vivo X100 (MediaTek Dimensity 9300) — 2 043 411 баллов9. Nubia Z60 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 043 411 баллов10. Oppo Find X7 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) — 2 036 200 баллов1. OnePlus Ace 3V (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3) — 1 466 728 баллов2. Redmi K70E (MediaTek Dimensity 8300-Ultra) — 1 391 125 баллов3. Realme GT Neo5 SE (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2) — 1 115 867 баллов4. Redmi Note 12 Turbo (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2) — 1 141 660 баллов5. Oppo Reno11 5G (MediaTek Dimensity 8200) — 1 001 672 балла6. iQOO Neo 7 SE (MediaTek Dimensity 8200) — 968 672 балла7. iQOO Z8 (MediaTek Dimensity 8200) — 966 356 баллов8. Redmi Note 12T Pro (MediaTek Dimensity 8200-Ultra) — 891 887 баллов9. OnePlus Ace Racing Edition (MediaTek Dimensity 8100-Max) — 883 261 балл10. Honor 100 (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3) — 836 504 баллаСамым-самым производительным смартфоном в мире вновь стала геймерская модель ASUS (как в случае с Pro-версиями ROG Phone 6 и ROG Phone 7 в своё время). Её секрет кроется в использовании охлаждения с помощью вентилятора, который крепится к задней крышке и позволяет остужать процессор под продолжительной нагрузкой. Современные флагманы набирают в AnTuTu более двух миллионов баллов, а субфлагманы приблизились к миллиону баллов, и некоторые из них в бенчмарке набирают гораздо больше.