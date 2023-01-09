Apple MacBook Air

Самый большой и самый мощный MacBook Air за всю историю Apple может выйти этой весной

Фархад

MacBook Air 15

Год только начался, а в сети уже появились некоторые подробности об устройствах, которые Apple представит на весенней презентации.

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что одним из первых девайсов, которые компания планирует выпустить в 2023 году, станет 15-дюймовый MacBook Air.

Эту же информацию подтвердил аналитик DSCC Росс Янг, который пока ни разу не ошибался в своих прогнозах. По словам Янга, поставщики Apple начнут массовое производство 15,5-дюймовых дисплеев для нового MacBook Air в первом квартале 2023 года.

Учитывая, что эта модель получила масштабный редизайн в 2022 году, вполне вероятно, что 15-дюймовая версия внешне отличаться от текущих MacBook Air не будет. Тем не менее, новинка предложит возможность выбора чипа M2 или M2 Pro.

Такой девайс станет отличным вариантом для тех, кому не нужны навороты MacBook Pro, но при этом диагонали экрана базового MacBook Air не хватает.

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Источник:
MacRumors
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