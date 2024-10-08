Самый дешёвый MacBook Pro на M4 поддерживает два внешних монитора

Фархад
MacBook

Портал MacRumors сообщает, что будущий базовый 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M4 сможет поддерживать одновременную работу двух внешних мониторов при открытой крышке, что в текущем поколении ноутбука невозможно.

Актуальный 14-дюймовый MacBook Pro на M3 оснащён двумя портами Thunderbolt 3/USB-C, а более старшие модели на M3 Pro и M3 Max получили по три порта Thunderbolt 4/USB-C. Из-за этого младшая модель поддерживает только один монитор с разрешением 6K/60 Гц или 4K/120 Гц через HDMI при открытой крышке.

Однако в новом MacBook Pro с чипом M4, который распаковал Wylsacom, мы видели три порта. Это предполагает возможность подключения двух мониторов к новому бюджетному MacBook Pro при открытой крышке. То есть, вы получите сразу три экрана для работы. Такое решение несомненно понравится разработчикам, дизайнерам и создателям контента, которые используют ноутбуки в связке с несколькими мониторами.

Ожидается, что Apple анонсирует новые модели iMac, Mac mini и MacBook Pro с чипами M4 к концу октября.

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Источник:
MacRumors
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