Инсайдеры поделились очередной утечкой, имеющей отношение к линейке iPhone 12. На этот раз в сети оказался очень интересный прейскурант — в нём расписаны цены на все версии и модификации смартфонов, которые Apple выпустит очень скоро.
iPhone 12 mini:
- 64 ГБ — 649 долларов
- 128 ГБ — 699 долларов
- 256 ГБ — 799 долларов
iPhone 12:
- 64 ГБ — 749 долларов
- 128 ГБ — 799 долларов
- 256 ГБ — 899 долларов
iPhone 12 Pro:
- 128 ГБ — 999 долларов
- 256 ГБ — 1099 долларов
- 512 ГБ — 1299 долларов
iPhone 12 Pro Max:
- 128 ГБ — 1099 долларов
- 256 ГБ — 1199 долларов
- 512 ГБ — 1399 долларов
Как мы видим, наиболее простой вариант iPhone 12 mini с минимальным объёмом памяти будет стоить на уровне «середнячков» и обойдётся потребителям в два с лишним раза дешевле, чем самая топовая модель iPhone 12 Pro Max с максимальным объёмом памяти. Точный разброс цен — 2,15 раза. Эти цены будут актуальны для США, но можно ожидать, что и в России будет аналогичное соотношение с поправкой на налоги и курс доллара или евро.
Ожидается, что презентация iPhone 12 состоится 13 октября, предзаказ будет открыт 16 октября, а 23 числа некоторые из этих моделей начнут продаваться.
По слухам, продажи iPhone 12 Pro Max могут задержаться до ноября или декабря. В этой модели будет использоваться модем 5G с максимально высокой скоростью обмена данными, а в камеру будет встроен сенсор LiDAR для работы с дополненной реальностью. Этот смартфон станет самым крупным в истории Apple, диагональ его экрана составляет 6,7 дюйма. Для сравнения: у iPhone 12 mini будет матрица 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 6,1 дюйма.
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