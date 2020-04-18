На этой неделе Apple внезапно презентовала второе поколение iPhone SE. После этого она молча сняла с продажи модели 8 и 8 Plus. Естественно, разговоров об этом никаких, эти смартфоны устарели по всем параметрам и пользовались спросом исключительно из-за низкой цены.

Это решение стоит обсуждать только по одной причине: iPhone 8 Plus — самый скучный смартфон Apple. У компании были успешные модели, вроде iPhone 7 и X, и провальные, вроде 5 и 5c. 8 Plus не относится ни к одной из групп. Он не привлекал внимания на старте продаж, не становился самым популярным, но и не разочаровал пользователей. Он просто скучный. Поднимал число продаж и прибыль производителю и не более.

Он был лучшим всего полтора месяца

iPhone 8 Plus — флагманская модель, не удешевленная как 8 и XR. На старте продаж в России версия с 64 ГБ стоила 64 990 руб., а версия с 256 ГБ — 76 990 руб. В 2017 году это была одна из самых высоких цен на рынке, хоть и дешевле iPhone X (79 990 руб. за 64 ГБ и 91 990 руб. за 256 ГБ). Для сравнения, в тот же год просили 54 990 руб. за Samsung Galaxy S8 и 59 990 руб. за Samsung Galaxy S8 Plus.

В плане характеристик телефон тоже впечатлял, хоть внешне и не удивлял. В нем стояла камера с новыми, более светосильными модулями, новым портретным режимом со студийным светом, более мощным процессором, быстрой и беспроводной зарядкой.

И флагманский айфон был лучшим устройством Apple всего полтора месяца. iPhone X задержался с выходом с конца сентября до середины ноября из-за проблем с Face ID. Тогда выбором по умолчанию стал 8 Plus.

После покупать его большого смысла не было. Самым дорогим и статусным стал X — с обновленным дизайном и прорывным способом разблокировки по лицу Face ID. А моделью попроще стала обычная «восьмерка». 8 Plus расположился между ними, и объективной причины выбрать его среди трех моделей просто не было.

Новые возможности, предлагаемые iPhone 8 Plus, тоже сошлись на нет. iPhone X также предлагал новый чип A11 Bionic, быструю и беспроводную зарядки и усовершенствованную камеру. А вдобавок к этому шли Face ID, анимоджи и более совершенная селфи-камера с портретным режимом, студийным светом и другими фишками, которых нет в 8 Plus.

Он вышел с неактуальным дизайном, заведомо став вторичным

Релиз iPhone 8 Plus пришелся на конец 2017 года. Это было то время, когда производители смартфонов массово отказывались от широкой рамки и физических кнопок на передней панели (Apple похоронила «Домой», Android — физическую панель из трех клавиш). 8 Plus пошел против течения и предложил ту же физическую кнопку навигации и широкую рамку на передней панели.

Аналогично поступил SE в 2020 году, но тут ситуации разные. Сейчас пользователи привыкли к тонкой рамке, экранам 19,5:9 и управлению без задействия физических кнопок, кроме питания и регулировки громкости. Телефон с рамкой и «Домой» — просто альтернатива устройствам, следующим трендам.

Его покупали скучные люди

Тем не менее, iPhone 8 Plus продавался и неплохо — в 2018 году он занял третье место в списке самых популярных смартфонов в мире. Взять его были причины и после выхода X, но они и тогда казались спорными. А сейчас можно точно сказать, что 8 Plus выбирали люди, не желавшие осваивать новые технологии.

Причины взять iPhone 8 Plus вместо iPhone X были две:

— Touch ID. Да, некоторые люди не желали отказываться от сканера отпечатка пальца в пользу сканера лица и переходить с кнопки «Домой» на жесты.

— Неприязнь нового. Людей раздражала «челка» iPhone X, а у 8 Plus был привычный дизайн, с которым айфоны выпускались с 2014 года. В Apple такое поведение считают нормальным. Люди оценивают устройства с точки зрения привычных вещей, а не практичности и удобства.

Время показало, что обе причины неоправданны. В 2020 году экраны с тонкими рамками и вырезом под камеру — то, что есть почти у любого смартфона. А лучше Face ID в Купертино пока ничего не придумали. Touch ID гораздо менее практичное решение — слишком большая мертвая зона на передней панели.

Эпоха iPhone закончится вместе с эпохой смартфонов, какими мы их себе представляем. Эти устройства из Купертино будут вспоминать с ностальгией и показывать в музеях. В список самых значимых моделей попадет какая угодно, но только не iPhone 8 Plus. Вспоминать этот смартфон вообще не будет причин. Он просто существовал, не разочаровал, но и не порадовал.





