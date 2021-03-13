Суд США запретил Министерству обороны признавать Xiaomi китайской коммунистической военной компанией и на основании этого принимать против нее соответствующие действия. Об этом сообщила компания в официальном заявлении.

В частности, суд постановил отменить запрет на покупку ее акций американскими инвесторами в соответствии с Указом Президента США № 13959.

Xiaomi продолжит настаивать на том, чтобы суд заявил о незаконности действия Министерства обороны США и добился его безоговорочной отмены. Компания считает, что решение присвоить ей статус китайской коммунистической военной компании — необдуманное и нелепое, с чем согласился и судья.

США занесли Xiaomi в чёрный список 15 января. С Xiaomi не запрещалось сотрудничать американским компаниям, вроде Google и Qualcomm. Главным ограничением был запрет на владение акциями американскими инвесторами — они должны были продать их до 11 ноября 2021 года.





