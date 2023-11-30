«Сбер» представил «Умную камеру здоровья». Этот девайс предназначен для осмотра ушей, горла и носа в домашних условиях

«Умная камера здоровья» от сервиса «СберЗдоровье» доступна в двух версиях: для взрослых в форме ручки и для детей в виде игрушечного жирафа.
Сам девайс оснащен камерой на 5 Мп во взрослой версии и 8 Мп в детской. С помощью этого приспособления пользователь может сфотографировать или подснять полость рта, ушей или носа, чтобы переслать их терапевту или педиатру через телемедицинскую платформу «СберЗдоровье». Весь фото и видеоматериал автоматически отправляется в фирменное приложение.
«Умная камера здоровья» продаётся эксклюзивно в Sbershop по цене 3690 рублей (для взрослых) и 5290 рублей (для детей).
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