«Сбер» представил «Умную камеру здоровья». Этот девайс предназначен для осмотра ушей, горла и носа в домашних условиях

Фархад
Sber

«Умная камера здоровья» от сервиса «СберЗдоровье» доступна в двух версиях: для взрослых в форме ручки и для детей в виде игрушечного жирафа.

Сам девайс оснащен камерой на 5 Мп во взрослой версии и 8 Мп в детской. С помощью этого приспособления пользователь может сфотографировать или подснять полость рта, ушей или носа, чтобы переслать их терапевту или педиатру через телемедицинскую платформу «СберЗдоровье». Весь фото и видеоматериал автоматически отправляется в фирменное приложение.

Комплект состоит из самой камеру и насадок. Заявленное время автономной работы составляет 85 часов во взрослой версии и 70 часов в детской. Питается гаджет по USB-C.

«Умная камера здоровья» продаётся эксклюзивно в Sbershop по цене 3690 рублей (для взрослых) и 5290 рублей (для детей).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Rozetked
Cсылки по теме:
В России появились телевизоры TCL за полмиллиона рублей. За что такие деньги?
Каким должен быть iPhone SE 4? Пользователи ответили, и Apple стоит прислушаться
«Яндекс Такси» ищет десятки тысяч водителей. Условия соблазнительные!

Рекомендации

Рекомендации

Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+799
Dmitriy
Вариант от xiaomi был дешевле.
2 часа назад в 19:00
#