Scosche представила модульную систему зарядки BaseLynx с MagSafe и Qi2. От неё можно зарядить все гаджеты Apple

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Компания Scosche привезла на выставку CES 2024 новую модульную систему зарядки BaseLynx 2.0 с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi2.Scosche BaseLynx — многокомпонентная система зарядки с модулями, состоящая из станции Qi2 2-в-1 для iPhone и AirPods, подставки для Apple Watch, вертикального стенда на три девайса с портами USB-C суммарной мощностью 60 Вт, а также блока с розеткой и ещё одним портом USB-C на 67 Вт. Блинчик MagSafe для iPhone способен выдавать 15 Вт мощности.Уникальность конструкции заключается в том, что модули можно подключать друг к другу в любой последовательности, а при желании можно даже объединить две такие зарядки в одну систему.Цена на Scosche BaseLynx 2.0 пока не раскрывается, а сам девайс поступит в продажу позже в этом году.