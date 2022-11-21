СДЭК начал продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Сервис грузоперевозок СДЭК запустил на платформе CDEK recommerce продажу восстановленных устройств Apple — смартфонов, смарт-часов и ноутбуков. Обещана доставка не более чем за 21 день и цены до 70% ниже, чем у новых гаджетов.







К примеру, старенький, но всё ещё актуальный для многих iPhone XS в зависимости от памяти, внешнего состояния и комплектации продаётся по ценам от 14 610 до 23 043 р., а экономия относительно стоимости нового аппарата составляет от 14 164 до 35 971 р.



СДЭК выкупает технику у зарубежных платформ, занимающихся реализацией подержанных устройств (Ebay, Amazon, Backmarket) и тестирует её по сорока параметрам. Доставка осуществляется из США, Германии, Финляндии, Сингапура и Японии. В дальнейшем компания планирует организовать продажу подержанных гаджетов производства Xiaomi и Huawei, а также восстановленной одежды и аксессуаров Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga и других модных брендов.



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