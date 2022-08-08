Магазинам с серым товаром и параллельным импортом сделают большое послабление
Александр Кузнецов —
Министерство цифрового развития РФ предложило отменить штраф за продажу смартфонов и других устройств без отечественных приложений, которые должны быть предустановлены в соответствии с требованиями законодательства. В статью 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») могут быть внесены поправки, отменяющие штраф за такое нарушение.
Законопроект будет представлен к 1 сентября 2022 года, а в настоящее время Минцифры, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС изучают возможность отмены штрафных санкций и просчитывают, какое влияние эта мера окажет на рынок электроники и российскую экономику.
Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления), включенных в перечень Минпромторга для параллельного импорта, без установленных российских программ.
Перечень российского софта для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры был утверждён в 2021 году. За продажу устройств без обязательных приложений предусмотрен штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей для физических лиц и от 50 000 до 200 000 рублей для юридических лиц. Производитель обязан предусмотреть установку российских приложений из специального перечня в процессе первичной настройки устройства, а если в прошивке этого не предусмотрено, продавец должен предложить покупателю поставить те же самые программы.
Исполнение закона с недавних пор стало усложнено тем, что всё больше устройств ввозятся в Россию методом параллельного импорта из других стран, а операционные системы таких гаджетов не адаптированы под требования российского законодательства. Кроме того, россияне всё чаще предпочитают совершать покупки через интернет, то есть продавец не имеет возможность предложить поставить нужный софт (а если покупателю придёт вскрытая коробка и товар со следами использования, он будет недоволен).
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