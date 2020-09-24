С тех пор как Microsoft объявила подробности архитектуры хранилища Velocity Drive в своем семействе консолей Xbox Series, мы узнали, что добавить дополнительные гигабайты консоли следующего поколения будет недешево. У американского ритейлера Best Buy начались предзаказы на внешний SSD-накопитель от Seagate ёмкостью 1 ТБ за 220 долларов.
Стоит отметить, что ценник не маленький и для сравнения составляет половину стоимости Xbox Series X (499 долларов). По словам Microsoft, вы сможете играть в старые игры и хранить новые на USB-накопителях, но проекты нового поколения должны быть на внутреннем SSD-накопители или на одном из внешних решений, которое было официально лицензировано. Что касается PlayStation 5, Макр Церни из Sony заявил в марте, что консоль следующего поколения от Sony будет поддерживать «сертифицированные» твердотельные накопители M.2 NVMe, список которых объявят после запуска консоли.
Ожидается, что SSD-накопитель на 1 ТБ для Xbox Series X и Series S от Seagate поступит в продажу 10 ноября.
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