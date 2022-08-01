Segway-Ninebot представила в России новую линейку мощных электросамокатов

Компания Segway-Ninebot представила новую линейку электросамокатов. Новинки, GT1 и GT2, стали самыми ожидаемыми моделями среди фанатов бренда.Представленные электросамокаты из серии GT, обладают хорошей мощностью, запасом хода до 90 км и шестью скоростными режимами управления. Эти особенности позволяют быстро разгоняться и двигаться со скоростью автомобиля. Кроме того новики хорошо показали себя при заезде на холмы и возвышенности.Устойчивую и комфортную езду обеспечивает широкая дека. Две гидравлические подвески позволяют регулировать вес рейдера, который рассчитан на 150 кг нагрузки. Настройка предусматривает пятнадцать разных режимов.Также поклонники бренда Segway-Ninebot оценили дизайн новой серии. Версия GT2 оснащена полным приводом и прозрачным дисплеем. Младшую модель GT1 снабдили только одним двигателем и традиционным экраном. Особое внимание разработчики уделили рулю и приборной панели. Благодаря поворотной ручке газа и кнопке переключения режимов, электросамокат сравнили с мотоциклом и болидом F1.