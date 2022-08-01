Электросамокаты

Segway-Ninebot представила в России новую линейку мощных электросамокатов

Артем
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Компания Segway-Ninebot представила новую линейку электросамокатов. Новинки, GT1 и GT2, стали самыми ожидаемыми моделями среди фанатов бренда. 

Представленные электросамокаты из серии GT, обладают хорошей мощностью, запасом хода до 90 км и шестью скоростными режимами управления. Эти особенности позволяют быстро разгоняться и двигаться со скоростью автомобиля. Кроме того новики хорошо показали себя при заезде на холмы и возвышенности.

Устойчивую и комфортную езду обеспечивает широкая дека. Две гидравлические подвески позволяют регулировать вес рейдера, который рассчитан на 150 кг нагрузки. Настройка предусматривает пятнадцать разных режимов. 
Также поклонники бренда Segway-Ninebot оценили дизайн новой серии. Версия GT2 оснащена полным приводом и прозрачным дисплеем. Младшую модель GT1 снабдили только одним двигателем и традиционным экраном. Особое внимание разработчики уделили рулю и приборной панели. Благодаря поворотной ручке газа и кнопке переключения режимов, электросамокат сравнили с мотоциклом и болидом F1.
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Комментарии

tellurian
+4180
tellurian
Ого, цены 200/300 тысяч.
У меня абонемент безлимитный на год в Москве на метро, автобусы, мцд и мцк стоит 19500₽ и ещё кэшбэк 10% 😅😂🤣
44 минуты назад
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Seagull
–638
Seagull
Причем тут ваш абонемент?
10 минут назад
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