Секретная 3D-камера Apple засветилась в фильме «Под водой». Это вам не iPhone 16 Pro

Фархад
Apple 3D 8K

На днях компания Apple выпустила 16-минутный короткометражный фильм под названием Submerged, который предназначен для просмотра в Apple Vision Pro. Теперь стало известно, какую 3D-камеру использовали для записи видео с эффектом погружения в разрешении 8K.

Спойлер: такая камера не продаётся, поскольку Apple разрабатывала её для себя. Внешне она представляет собой стереоскопический девайс, способный захватывать пространственный контент для Apple Vision Pro. Внутри установлено специальное устройство обработки изображений и пара больших сенсоров, которые могут снимать в разрешении до 8K с углом обзора 180 градусов.

Кроме того, камера оснащена огромным количеством микрофонов для записи многонаправленного пространственного звука. Технические характеристики держатся в секрете. Единственное, что известно — Apple запатентовала 8K-камеру с поддержкой 3D ещё в 2021 году.

Возможно, когда-нибудь Apple решиться выпустить эту камеру для широкой публики, но пока компания использует её только для съёмки демонстрационных роликов под Apple Vision Pro.

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Источник:
AppleInsider
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