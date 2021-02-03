





Первый смартфон серии Galaxy S дебютировал в 2010 года. Модельному ряду исполняется 11 лет с момента официального запуска, а в связи с этим Samsung решила напомнить ключевые особенности каждого устройства линейки.Оригинальный Galaxy S получил новейшую на тот момент версию экранной технологии Super AMOLED и отличался толщиной корпуса всего 9,9 мм. Успех Galaxy S привел к появлению в 2011 году версии Galaxy S2 с улучшенным качеством сборки. Устройство было выпущено с модернизированным дисплеем Super AMOLED Plus, а также с самым мощным на тот момент процессором для смартфонов — Exynos 4 Dual (4210). Несмотря на то, что 4,27-дюймовый дисплей Galaxy S2 был больше 4-дюймового экрана Galaxy S, само устройство стало тоньше своего предшественника и его толщина составляла всего 8,49 мм. Кроме того, в камере смартфона также появилась удобная функция фонарика.Плавные изгибы Galaxy S3 разрушили стереотип, согласно которому все смартфоны должны иметь острые края. Устройство оснащалось 4,8-дюймовым дисплеем и съемным аккумулятором емкостью 2100 мАч, а также обладало множеством удобных функций. Среди них — Smart Stay, которая использовала переднюю камеру, чтобы определять, когда вы смотрите на свое устройство, и предотвращала отключение экрана; Direct Call, позволявшая сразу же позвонить контакту при поднесении телефона к уху; и функция Live Video List, которая предлагала просмотр миниатюр видеоклипов непосредственно в проигрывателе.Анонсированный годом позже Galaxy S4 имел дизайн, напоминавший предшественника, но с более тонкими рамками. Всего за 6 месяцев Samsung сумела продать более 40 миллионов устройств новой модели. При весе 130 граммов и толщине 7,9 мм новый смартфон отличался большим дисплеем с диагональю 4,99 дюйма, который был защищен устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 3. Помимо улучшения аппаратного обеспечения, Samsung представила ключевые программные доработки, в том числе такие удобные функции как Smart Scroll, позволявшей прокручивать содержимое, слегка наклоняя устройство вперед или назад, и Smart Pause, благодаря которой видеоплеер приостанавливал воспроизведение видео, когда пользователь отводил взгляд от экрана.Модель Galaxy S5 стала первым устройством на рынке, в камере которого использовался датчик изображения ISOCELL. Благодаря этому пользователи получили наиболее качественные снимки. Кроме того, S5 стал первым смартфоном с датчиком сердечного ритма, который можно было использовать вместе с другими устройствами для отслеживания уровня физической активности пользователей. Вдобавок ко всему, это была самая первая модель Galaxy S, обеспечивающая защиту от воды и пыли по стандарту IP67, благодаря чему пользователи могли оставаться на связи, не переживая о том, что дождь или брызги воды повредят их устройство.Выпущенный в 2015 году, смартфон Galaxy S6 ознаменовал новую главу в этой серии, а его дизайн получил еще один инновационный элемент. Первый в своем роде дисплей со скругленными углами создавал эффект объема, при этом просмотр контента на таком экране становился еще более погружающим. Помимо всего прочего эти смартфоны поддерживали беспроводную зарядку и бесконтактную оплату сервисом Samsung Pay.Линейка Galaxy S7 была представлена двумя разными моделями: S7 и S7 Edge. Оба устройства получили защиту от воды и пыли IP68 и для удобства пользователей оснащались гибридным слотом Nano SIM и microSD, который поддерживал карты памяти емкостью до 200 ГБ. Эти смартфоны первыми получили сенсор изображения со сдвоенными пикселями, что позволяло делать резкие и четкие фотографии даже в условиях низкой освещенности. Камера также поддерживала панорамный режим Motion panorama, который позволял делать снимки больших сцен и просматривать их в виде движущихся фотографий.В 2017 году смартфоны серии Galaxy S претерпели значительные изменения как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения производительности. Galaxy S8 стали первыми устройствами, в которых был реализован безрамочный экран Infinity Display от Samsung с новым соотношением сторон 18,5:9. Модели S8 также были первыми в серии смартфонами, где вместо физических клавиш использовались экранные кнопки. Поддержка технологии распознавания лиц делала Galaxy S8 единственной линейкой смартфонов, где был доступен самый широкий набор возможностей биометрической аутентификации: отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза и лица пользователя.Появление Galaxy S9 добавило новый пользовательский опыт, в том числе при работе с фотографиями, видео и эмодзи. Реализованная в камере функция AR Emoji позволяла создавать свои собственные аватары в дополненной реальности, которые можно было использовать для съемки селфи, а функция Super Slow-mo позволяла отслеживать движение объектов для записи видеороликов в суперзамедленном режиме. Среди других дополнений можно отметить поддержку SmartThings, благодаря чему смартфон превращается в удобный пульт дистанционного управления для работы с подключенными устройствами, а также функцию Samsung DeX, которая и по сей день позволяет использовать смартфон или планшет для работы в качестве ПК.В серию Galaxy S10 вошли четыре модели: S10, S10e, S10+ и S10 5G. Каждая из них могла похвастаться экраном Infinity-O, который представлял собой безрамочный дисплей с вырезом для фронтальной камеры. Матрица, выполненная по технологии Dynamic AMOLED, позволяла обеспечить на этих мобильных устройствах 100-процентную передачу всего цветового пространства DCI-P3. Среди остальных интересных функций: Wireless PowerShare, позволяющая использовать смартфон в качестве беспроводного внешнего аккумулятора.Линейка Galaxy S20 получила самый большой в серии датчик изображения и поддержку искусственного интеллекта. Всё это гарантировало высокую четкость получаемых фотографий и видео, а 120-герцовый дисплей обеспечивал максимальное погружение в происходящее на экране. Основной сенсор камеры устройства позволяет делать снимки с разрешением 108 МП. Кроме того, Samsung добавила в смартфоны защищенный процессор, работающий вместе с мобильной платформой Knox, обеспечивая безопасность пользовательских данных в случае хакерских атак на уровне железа.Galaxy S21 Ultra — это первое устройство в серии, которое поддерживает перо S Pen. Вместе с откидной крышкой S View Flip Cover стилус S Pen открывает перед пользователями множество новых возможностей. Новинка также является первым смартфоном Samsung, оснащенным двумя телеобъективами: с 10-кратным оптическим зумом и до 100-кратным пространственным зумом (Space zoom).Современные технологии искусственного интеллекта обеспечивают качественную картинку. Помимо более четких селфи, технология предлагает пользователям возможность получать портретные фотографии, а также улучшать снимки с помощью различных фоновых эффектов. Кроме того, в камере поддерживается функция Zoom Lock, которая учитывает случайные движения при увеличении масштаба и устраняет их, чтобы сделать снимок с большим увеличением. Режим Director’s View помогает пользователям выбрать идеальный объектив для записи, разместив три экрана предварительного просмотра под видоискателем камеры. Благодаря этому они получают возможность снимать сюжет на несколько камер, без необходимости последующего дополнительного монтажа.Среди других инноваций можно отметить новую возможность записи видео в формате 8К на протяжении более часа, обновленный фильтр синего света, новый вдвое увеличенный сканер отпечатков пальцев, который работает быстрее, а также возможность бесшовной демонстрации контента со смартфона на практически любом широкоформатном дисплее.