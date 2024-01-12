Серия realme 12 Pro получит перископический телевик и премиальный дизайн

Больше возможностей для молодых пользователей с флагманским перископическим объективом

Телеобъектив нового поколения: лучший перископический телеобъектив в своем сегменте

Сенсор нового поколения: самый большой перископический сенсор в своем сегменте

Зум нового поколения без потерь: флагманские возможности съемки с полнофокусным увеличением без снижения качества

Алгоритм нового поколения: эксклюзивная настройка алгоритма MasterShot

Сотрудничество с международным дизайнером премиальных часов

realme представила смартфоны новой серии realme 12 Pro, которые получат флагманский перископический телеобъектив и дизайн в стиле премиальных часов.Смартфоны серии realme 12 Pro получат флагманский перископический телеобъектив и роскошный дизайн в стиле дорогих часов. Как ожидается, смартфон серии станет лидером по качеству съемки в своей ценовой категории.Основатель и генеральный директор realme Скай Ли недавно опубликовал открытое письмо, в котором объявил, что 2024 год станет годом ребрендинга для компании. realme позиционирует себя как технологический бренд, который по-настоящему понимает потребности молодых пользователей. В соответствии с этим, приоритетом при продвижении номерной серии realme будут технологии фото- и видеосъемки нового поколения. Презентация в Лас-Вегасе стала первым официальным мероприятием realme после ребрендинга.Исследования realme продемонстрировали, что молодые пользователи предпочитают смартфоны, оснащенные телеобъективами с зумом 3x и более, а не только 2x. Перископический телеобъектив — единственный способ обеспечить качественный уровень увеличения для камер тонких смартфонов. Однако обычно эта технология применяется только во флагманских устройствах, поскольку сопряжена с техническими трудностями и высокой стоимостью. realme удалось решить эту проблему, и компания делает технологию перископического телеобъектива доступной более широкой аудитории молодых пользователей.Компания realme разработала специальную технологию перископического телеобъектива для обеспечения высокого качества изображения в различных условиях, впервые представленную в модели realme GT5 Pro в ноябре 2023 года.Телеобъектив realme GT5 Pro занимает передовые позиции в отрасли. В серии realme 12 Pro будет использован тот же подход, в котором сочетаются флагманский размер сенсора, высокопроизводительная платформа и передовой алгоритм. Это обеспечит превосходные результаты при создании и обработке изображений.Серия realme 12 Pro предлагает более четкую и стабильную ночную съемку, с минимальными бликами и размытостями. Это достигается благодаря уникальному сочетанию передовой системы оптической стабилизации, покрытия Sub-Wavelength Structure Coating и шторки объектива волнообразной формы. Эти же технологии применяются и во флагмане realme GT5 Pro. Камера 12 Pro получит Портретный режим 3X с «золотым» фокусным расстоянием 71 мм, малая глубина резкости в котором оптимальна для портретной съемки. Кроме того, серия realme 12 Pro лидирует в своем классе по возможностям телефотосъемки благодаря 120-кратному цифровому зуму.Серия realme 12 Pro отличается самым лучшим в сегменте перископическим телеобъективом с флагманским датчиком OV64B, который превосходит своих конкурентов и не уступает сенсорам ведущих устройств. Его размер — 1/2 дюйма, что более чем вдвое больше датчика в телеобъективе iPhone 15 Pro. Благодаря увеличенной диафрагме и светоприемнику, телеобъектив смартфонов серии realme 12 Pro почти в три раза более светочувствителен, чем у iPhone 15 Pro.Основная камера смартфонов серии realme 12 Pro оснащена сенсором Sony IMX890 OIS, которая повышает качество ночной съемки. Она получила большую матрицу 1/1,56'', эквивалентное фокусное расстояние 24 мм и широкую диафрагму f/1,8, что делает ее оптимальной для съемки при слабом освещении. Оптическая стабилизация обеспечивает четкие кадры и стабильную запись видео. Кроме того, смартфоны серии realme 12 Pro получили перископическую телефото- и ультраширокоугольную камеры, предлагающие зум с пятью фокусными расстояниями без потери качества 0,6x, 1x, 2x, 3x, 6x, которые обеспечивают съемку на уровне, аналогичном флагманским устройствам.realme в сотрудничестве с Qualcomm усовершенствовала обработку изображений с помощью алгоритма MasterShot. Смартфоны серии realme 12 Pro обрабатывают файлы в качестве RAW, обеспечивая высочайшую четкость, динамический диапазон и реалистичные портреты. Алгоритм MasterShot — это архитектура флагманского уровня, которая предлагает самые передовые в отрасли вычислительные технологии фотосъемки. В него интегрирован движок LightFusion Engine для повышения четкости и тональности снимков, а также NightEye Engine для превосходной ночной съемки. Смартфон также оснащен технологией Cinematic Portrait с уникальными фильтрами для создания впечатляющих портретов.Номерная серия realme может предложить не только опыт съемки нового поколения, но и стильный дизайн. Над ним realme работала в коллаборации с международным дизайнером люксовых часов Оливье Савео.Оливье Савео (Ollivier Savéo), известный часовой и ювелирный дизайнер, ранее сотрудничал с престижными швейцарскими часовыми брендами, включая Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling и Quentin. Благодаря его опыту смартфоны серии realme 12 Pro выглядят по-настоящему изысканно.Вдохновляясь классическими люксовыми часами, realme и Оливье Савео переосмыслили их внешний вид и мастерство их создателей. В результате в промышленный дизайн серии realme 12 Pro были добавлены изысканные элементы, превращающие смартфон в люксовый аксессуар.Золотой безель вокруг камеры, изготовленный на станке с числовым программным управлением, получил текстуру, состоящую из 300 металлических линий по всей окружности.На полированном стекле камеры, вдохновленном циферблатом премиальных часов, органично сочетаются гладкая и градиентная ультрафиолетовая текстуры. В результате получается более 500 узоров в виде солнечных лучей с переплетениями света и теней.Использование новейших силиконовых материалов позволило создать шелковистую на ощупь и устойчивую к загрязнениям премиальную веганскую кожу, сочетающую в себе эстетику и практичность.Благодаря трехмерному ромбовидному узору, напоминающему браслет дорогих часов Jubilee, металлическая отделка на задней панели realme 12 Pro добавляет устройству нотку роскоши.Глобальная презентация realme 12 Pro состоится в январе 2024 года. Помимо флагманских технологий съемки и премиального дизайна, устройства серии получат множество других передовых функций.