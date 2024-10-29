Серия realme 13 поступила в продажу в России





Бренд realme официально представил новую номерную серию — realme 13. Модели realme 13+ 5G и 13 5G получили процессоры MediaTek Dimensity 7300 Energy и MediaTek Dimensity 6300 соответственно, а также быструю зарядку и аккумуляторы емкостью 5 000 мАч, благодаря которым заряда устройств хватает на 7 часов беспрерывной игры.



Производительность



Старшая модель realme 13+ 5G получила чипсет MediaTek Dimensity 7300, основанный на 4 нм техпроцессе. По сравнению с предыдущим процессором D7200 его производительность выросла на 20%. MediaTek Dimensity 7300 также превосходит прошлые модели по таким параметрам, как производительность в одно- и многоядерных задачах, энергоэффективность и графические возможности. В тесте производительности AnTuTu смартфон набирает более 750 000 баллов.







Младшая модель realme 13 5G оснащена процессором MediaTek D6300 на основе 6-нм техпроцесса, который обеспечивает высокую эффективность и низкое энергопотребление. В тесте AnTuTu смартфон достигает результата в 460 000 баллов. Производительность чипсета Dimensity 6300 обеспечивается ядрами A76 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, что на 10% выше, чем у конкурирующих устройств.



В смартфонах серии realme 13 используется система охлаждения c испарительной камерой из нержавеющей стали, способная снизить температуру процессора на 19 градусов. Оба устройства имеют самую большую площадь охлаждения в своем сегменте: 2249 мм² в realme 13 5G и 6050 мм² в realme 13+ 5G. Это позволяет более эффективно отводить тепло от процессора даже во время активного игрового процесса, сохраняя стабильный FPS и высокую производительность.







Кроме того, благодаря технологии динамического расширения оперативной памяти, память устройств можно дополнительно увеличить на 14 ГБ. Это обеспечивает высокую скорость запуска приложений и позволяет открывать до 32 приложений одновременно в фоновом режиме.



Автономность и зарядка



Смартфоны 13-й серии оснащены аккумуляторами емкостью 5 000 мАч, которых хватит на 7 часов непрерывной игры или целый день умеренного использования.



realme 13+ 5G получил зарядное устройство мощностью 80 Вт, которое обеспечивает 1 час игры за 5 минут быстрой зарядки. При этом зарядить устройство до 100% можно за 47 минут. realme 13 5G получил зарядный адаптер мощностью 45 Вт — с его помощью 30 минут достаточно для зарядки устройства на 50%.



Благодаря интеллектуальному алгоритму, скорость зарядки варьируется от очень высокой при 0% заряда до крайне сниженной при достижении 80% заряда, тем самым продлевая срок службы аккумулятора. Многоступенчатая технология защиты зарядки в свою очередь предотвращает перенапряжения и короткие замыкания.



Флагманские функции GT



Впервые игровой режим GT Mode приходит из флагманской GT серии в номерную. GT Mode раскрывает потенциал мощных чипсетов MediaTek, позволяя добиться 90 FPS в популярных мобильных шутерах PUBG Mobile, Call of Duty и Free Fire на realme 13+ 5G и 60 FPS на realme 13 5G. Функция Geek Power Tuning дает возможность в любое время настраивать частоты CPU и GPU, менять игровые фильтры, улучшать контрастность и насыщенность и повышать резкость деталей, чтобы получить четкие и яркие визуальные эффекты. Режим Game Focus Mode блокирует отвлекающие уведомления, позволяя сосредоточиться на игровом процессе.







Дисплеи



realme 13+ 5G оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем E-sport с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает плавность и яркое изображение. Дисплей Pro-XDR в сочетании с двумя стереодинамиками обеспечивают погружение в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте дискретизации касания в 1200 Гц, даже незначительные прикосновения легко фиксируются устройством.



realme 13 5G оснащен 6,72-дюймовым IPS-дисплеем Eye Comfort с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 690 нит. Этого хватает для комфортного игрового процесса и потребления контента. С высокой частотой обновления и высоким разрешением FHD+ картинка сохраняет правильные цвета и остаётся четкой.



Качество съемки



realme 13+ 5G обладает камерой Sony LYT-600 50 Мп с сенсором размером 1/1,95», OIS и поддержкой видео 4K. Сенсор поддерживает 2-кратный внутрисенсорный зум с популярным портретным эквивалентным фокусным расстоянием 52 мм. Модуль позволяет получать хорошие снимки даже в ночное время. К камера использует алгоритм Light Fusion Engine, который обрабатывает данные изображения в формате RAW.







realme 13 5G получил камеру 50 Мп с OIS и 2-кратный внутрисенсорным зумом. Смартфон поддерживает запись видео в 2K, обеспечивая высокую детализацию и четкость. Оптическая стабилизация позволяет получать качественные кадры даже в сложных условиях.



Сборка



Внутреннее строение смартфонов realme 13 обеспечивают долговечность использования благодаря четырем структурным усилениям: литой алюминиевой конструкции, цельному металлическому каркасу, закаленному стеклу и износостойким и коррозионно-стойким поверхностям. Кроме того, смартфоны обладают высокой степенью защиты от пыли и влаги по стандарту IP65.



Цены в России



realme 13+ 5G доступен в бронзовом и темно-фиолетовом цветах, а realme 13 5G в цветах зеленом и темно-фиолетовом. Они уже появились в продаже.



realme 13+ 5G в конфигурации 12+256 ГБ — от 32 999 руб.

realme 13+ 5G в конфигурации 8+256 ГБ — от 29 999 руб.

realme 13 5G в конфигурации 12+256 ГБ — от 24 999 руб.

