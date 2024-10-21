Серия realme 13 появится в России 29 октября





Компания realme сообщила о скором старте продаж новой серии смартфонов realme 13 — она появится в России 29 октября и будет представлена моделями 13 5G и 13+ 5G. Обе новинки оснащены процессорами MediaTek и батареями емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой.



realme 13 5G и 13+ 5G



Старшая модель realme 13+ 5G получила высокопроизводительный чипсет MediaTek D7300 Energy, набирающий 750 000 баллов в тесте производительности AnTuTu. Процессор охлаждается системой с большой испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 6050 мм², которая позволяет снизить температуру устройства на 19 градусов. Кроме того, смартфон оснащен батареей 5 000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, с которой можно зарядить устройство с 0 до 100% за 47 минут.



Модель realme 13 5G получила энергоэффективный чипсет MediaTek D6300 с испарительной камерой площадью 2249 мм². Аккумулятора емкостью 5 000 мАч хватит на 7 часов бесперебойной игры, а зарядкой мощностью 45 Вт аккумулятор можно зарядить на 50% за 30 минут.



GT Mode



Оптимизация производительности системы, тонкая настройка частоты процессорных ядер и графического ядра, смена голоса для голосового чата — все это будет доступно не только во флагманских моделях серии realme GT, но и в новой номерной серии. GT Mode раскрывает потенциал мощных чипсетов MediaTek, позволяя добиться на realme 13+ 5G стабильных 90 FPS в популярных шутерах PUBG Mobile, Call of Duty и Free Fire.







Высокая автономность и быстрая зарядка



realme 13+ 5G получил одну из самых быстрых зарядок в сегменте мощностью 80 Вт. За 19 минут смартфон заряжается на 50%, а 5 минуты зарядки хватит на 1 час игровой сессии. Младшая модель realme 13 5G получила зарядку мощностью 45 Вт, а 1 час игровой сессии будет возможен уже после 6 минут зарядки.



Доступность в России



Смартфоны realme 13 5G и 13+ 5G запустятся в России 29 октября. Подробные технические характеристики и доступные конфигурации устройств будут раскрыты позднее.